Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: दिल्ली में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल जारी रहेगी, सरकार और यूनियनों के बीच बातचीत हुई फेल

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री और ट्रांसपोर्ट यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच हुई अहम बैठक बेनतीजा रही। यूनियनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक चक्का जाम और हड़ताल जारी रहेगी।

दिल्ली में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल जारी रहेगी, सरकार और यूनियनों के बीच बातचीत हुई फेल

दिल्ली में ट्रांसपोर्ट यूनियनों और सरकार के बीच जारी टकराव फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री और ट्रांसपोर्ट यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच हुई अहम बैठक बेनतीजा रही। यूनियनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक चक्का जाम और हड़ताल जारी रहेगी।

बैठक के दौरान बीएस-4 वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध, ट्रकों की आवाजाही और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि, किसी ठोस सहमति पर बात नहीं बन सकी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया। इधर, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक ऑपरेटर्स ने विरोध मार्च और जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के फैसलों से हजारों ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों की रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:ओला-ऊबर कैब भी बंद? दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी का चक्का जाम, 3 दिन की मुसीबत

सूत्रों के मुताबिक, अब बीएस-4 वाहनों पर नवंबर से प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर शुक्रवार को एक बार फिर बैठक होगी। माना जा रहा है कि सरकार और ट्रांसपोर्ट यूनियनों के बीच समझौते की कोशिशें जारी रहेंगी। फिलहाल राजधानी में ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के बैनर तले दिल्ली-एनसीआर के दर्जनों ट्रांसपोर्ट संगठनों ने 21 से 23 मई तक परिचालन बंद रखने का ऐलान किया गया था।

क्या ओला, ऊबर और रैपिडो कैब भी बंद है? ओला, ऊबर और रैपिडो जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस कंपनियों ने हड़ताल का समर्थन नहीं किया है। एआईएमटीसी की मांगों से सहमत कुछ चालक स्वेच्छा से काम बंद रख सकते हैं, लेकिन कंपनी ने सर्विस चालू रखी है। हमने इसकी जांच भी की और नोएडा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए ऊबर और रैपिडो से कैब बुक की। दोनों ही ऐप से सामान्य तरीके से कैब की बुकिंग हुई। हमने फोन करके कैब चालक से बात की तो उन्होंने कहा कि वह हड़ताल में शामिल नहीं हैं और आम दिनों की तरह कैब में यात्रियों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में छाया Heat Stroke का साया! क्यों मानी जाती मेडिकल इमरजेंसी?

हड़ताल से अलग हुए 5 संगठन ऑटो-रिक्शा संघों के एक धड़े ने बुधवार को खुद को हड़ताल से खुद को अलग कर लिया। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने कहा कि ऑटो रिक्शा सेवा सामान्य रहेगी, क्योंकि यह हड़ताल ट्रांसपोर्टर से संबंधित है। ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा, 'मालवाहक वाहनों से जुड़ा यह मामला पिछले 15 से 20 दिनों से चर्चा में है और इनका ऑटो और टैक्सी चालकों से कोई संबंध नहीं है ऑटो और टैक्सी सेवाएं सभी रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और अन्य स्थानों पर हमेशा की तरह सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।