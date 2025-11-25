छोटे बच्चों से प्रवेश परीक्षा लेना भेदभावपूर्ण, सीएम श्री स्कूलों के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा बच्चा

Hindustan Hindi News
Taking entrance exam from small children is discriminatory child approaches High Court against CM Shri Schools
राजधानी के 11 वर्षीय छात्र जनमेश सागर ने सीएम श्री स्कूलों में कक्षा छह, सात और आठ में दाखिले के लिए लागू की गई प्रवेश परीक्षा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। यह याचिका उनके पिता के माध्यम से दाखिल की गई है।

Tue, 25 Nov 2025 09:22 PM
राजधानी के 11 वर्षीय छात्र जनमेश सागर ने सीएम श्री स्कूलों में कक्षा छह, सात और आठ में दाखिले के लिए लागू की गई प्रवेश परीक्षा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। यह याचिका उनके पिता के माध्यम से दाखिल की गई है। इससे पहले छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को उठाया था, जहां से उन्हें राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा गया।

याचिका में दिल्ली सरकार की उस नीति को चुनौती दी गई है, जिसके तहत सीएम श्री स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों की परीक्षा ली जा रही है। छात्र का कहना है कि यह प्रक्रिया शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम की धारा 13 का उल्लंघन है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर किसी भी तरह की स्क्रीनिंग या परीक्षा लेने पर रोक लगाई गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस तरह की प्रवेश परीक्षा बच्चों के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 23 जुलाई 2025 को प्रवेश परीक्षा का प्रावधान वाला सर्कुलर पूरी तरह गैरकानूनी और असंवैधानिक है।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि हाईकोर्ट साफ तौर पर घोषित करे कि आरटीई अधिनियम की धारा 13 सभी एलीमेंट्री स्कूलों पर लागू होती है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, सीएम श्री स्कूल सरकारी स्कूल हैं, इसलिए वे इस कानून से बाहर नहीं हो सकते। छात्र का कहना है कि छोटी उम्र के बच्चों से प्रवेश परीक्षा लेना भेदभावपूर्ण है और इससे समान शिक्षा का उद्देश्य कमजोर होता है। इससे गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चों के लिए बेहतर स्कूलों में पढ़ने का मौका कम हो जाता है। इस मामले पर उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है।

