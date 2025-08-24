take the name and caste of dalits congress leader udit raj to muslims मुसलमानों को पहचान छिपाने के लिए कांग्रेस नेता ने दिया एक सुझाव, Ncr Hindi News - Hindustan
एनसीआर News

मुसलमानों को पहचान छिपाने के लिए कांग्रेस नेता ने दिया एक सुझाव

कांग्रेस के एक बड़े नेता मुसलमानों को पहचान छिपाने के लिए एक सुझाव दिया है। कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने कहा है कहा है कि यूपी में मुसलमानों को पहचान छिपाकर काम करना पड़ रहा है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली Sun, 24 Aug 2025 10:20 AM
कांग्रेस के एक बड़े नेता मुसलमानों को पहचान छिपाने के लिए एक सुझाव दिया है। कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने कहा है कहा है कि यूपी में मुसलमानों को पहचान छिपाकर काम करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ भी ऐसा ही है। पूर्व सांसद ने कहा कि मुसलमानों को यदि मजबूरीवश अपनी पहचान छिपानी पड़ रही है तो वह दलितों से बात करके उनकी जाति और नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दलित नेता उदित राज ने एक्स पर लिखा कि मुरादाबाद में मुस्लिम बैंडबाजा वालों को हिंदू नाम रखना मजबूरी हो गया है क्योंकि इनका बहिष्कार आम बात हो गई है। उन्होंने लिखा, ‘नफरत इतनी कि बहुसंख्यक समाज इनसे सेवा नहीं लेगा। दलित और पिछड़ों को भी जाति और पहचान छुपाकर कुछ कारोबार करना पड़ता है। क्या चमार, कोली, खटिक, मातंग, वाल्मीकि , पासी अपनी जाति के नाम से आज भी मिष्ठान या खाद्य वस्तुओं की दुकान कर सकते हैं?’

कभी भाजपा के टिकट पर सांसद बनने वा उदित राज ने मुसलमानों और दलितों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'जब अपने धर्म के लोगों के साथ इतना भेदभाव करते हों तो मुसलमानों के साथ करना कौन सी बड़ी बात है। मुसलमानों के हालात बहुत खराब हैं और अगर परिस्थितिवश गैर मुस्लिम नाम रखना है तो दलित और पिछड़ों से संवाद करें, बहुत लोग हैं जो अपनी जाति और नाम दे देंगे।'