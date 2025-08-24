मुसलमानों को पहचान छिपाने के लिए कांग्रेस नेता ने दिया एक सुझाव

कांग्रेस के एक बड़े नेता मुसलमानों को पहचान छिपाने के लिए एक सुझाव दिया है। कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने कहा है कहा है कि यूपी में मुसलमानों को पहचान छिपाकर काम करना पड़ रहा है।

कांग्रेस के एक बड़े नेता मुसलमानों को पहचान छिपाने के लिए एक सुझाव दिया है। कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने कहा है कहा है कि यूपी में मुसलमानों को पहचान छिपाकर काम करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ भी ऐसा ही है। पूर्व सांसद ने कहा कि मुसलमानों को यदि मजबूरीवश अपनी पहचान छिपानी पड़ रही है तो वह दलितों से बात करके उनकी जाति और नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दलित नेता उदित राज ने एक्स पर लिखा कि मुरादाबाद में मुस्लिम बैंडबाजा वालों को हिंदू नाम रखना मजबूरी हो गया है क्योंकि इनका बहिष्कार आम बात हो गई है। उन्होंने लिखा, ‘नफरत इतनी कि बहुसंख्यक समाज इनसे सेवा नहीं लेगा। दलित और पिछड़ों को भी जाति और पहचान छुपाकर कुछ कारोबार करना पड़ता है। क्या चमार, कोली, खटिक, मातंग, वाल्मीकि , पासी अपनी जाति के नाम से आज भी मिष्ठान या खाद्य वस्तुओं की दुकान कर सकते हैं?’