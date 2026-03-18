किस काम के लिए एक महीने की अंतरिम बेल चाहते हैं ताहिर हुसैन? कोर्ट से गुहार
आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने अदालत से एक महीने की अंतरिम जमानत मांगी है। 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन 20 मार्च से राहत चाहते हैं। अदालत इस मामले पर 19 मार्च को सुनवाई करेगी।
आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली की एक अदालत से एक महीने की अंतरिम जमानत मांगी है। ताहिर हुसैन ने 20 मार्च से 20 अप्रैल तक की राहत के लिए याचिका डाली है। उन्होंने ऑपरेशन की जरूरत बताई है। गौरतलब है कि उनकी नियमित जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। अब अदालत इस मामले पर 19 मार्च को सुनवाई करेगी।
ताहिर हुसैन ने इलाज के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत मांगते हुए कड़कड़डूमा अदालत में अर्जी दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में दायर इस याचिका में हुसैन ने 20 मार्च से 20 अप्रैल तक राहत देने की मांग की है। ताहिर हुसैन 6 अप्रैल 2020 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
ताहिर ने अपनी याचिका में कहा है कि वह इनगुइनल हर्निया से पीड़ित हैं। इसके लिए जल्द सर्जरी कराना जरूरी है। इस ऑपरेशन से पहले मेडिकल जांचें होंगी। यही नहीं ऑपरेशन के बाद भी विशेष देखभाल और आराम की जरूरत होगी। संक्रमण से बचाव, संतुलित आहार जैसी व्यवस्थाएं बाहर रहकर ही बेहतर तरीके से संभव हैं। अत: उन्हें एक महीने की अंतरिम जमानत दी जाए।
ताहिर हुसैन ने कहा कि अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद वह खुद ही सरेंडर कर देंगे। वह न तो गवाहों को प्रभावित करेंगे और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। इससे पहले 2025 में ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी। यही नहीं उन्होंने नियमित जमानत के लिए भी याचिका डाली थी जो 29 जनवरी 2026 को खारिज कर दी गई थी।
बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ताहिर हुसैन, शरजील इमाम, खालिद सैफी और JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद उन 20 लोगों में शामिल थे जिन पर दंगों को भड़काने की बड़ी साजिश में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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