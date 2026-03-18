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किस काम के लिए एक महीने की अंतरिम बेल चाहते हैं ताहिर हुसैन? कोर्ट से गुहार

Mar 18, 2026 03:57 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने अदालत से एक महीने की अंतरिम जमानत मांगी है। 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन 20 मार्च से राहत चाहते हैं। अदालत इस मामले पर 19 मार्च को सुनवाई करेगी। 

किस काम के लिए एक महीने की अंतरिम बेल चाहते हैं ताहिर हुसैन? कोर्ट से गुहार

आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली की एक अदालत से एक महीने की अंतरिम जमानत मांगी है। ताहिर हुसैन ने 20 मार्च से 20 अप्रैल तक की राहत के लिए याचिका डाली है। उन्होंने ऑपरेशन की जरूरत बताई है। गौरतलब है कि उनकी नियमित जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। अब अदालत इस मामले पर 19 मार्च को सुनवाई करेगी।

ताहिर हुसैन ने इलाज के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत मांगते हुए कड़कड़डूमा अदालत में अर्जी दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में दायर इस याचिका में हुसैन ने 20 मार्च से 20 अप्रैल तक राहत देने की मांग की है। ताहिर हुसैन 6 अप्रैल 2020 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

ताहिर ने अपनी याचिका में कहा है कि वह इनगुइनल हर्निया से पीड़ित हैं। इसके लिए जल्द सर्जरी कराना जरूरी है। इस ऑपरेशन से पहले मेडिकल जांचें होंगी। यही नहीं ऑपरेशन के बाद भी विशेष देखभाल और आराम की जरूरत होगी। संक्रमण से बचाव, संतुलित आहार जैसी व्यवस्थाएं बाहर रहकर ही बेहतर तरीके से संभव हैं। अत: उन्हें एक महीने की अंतरिम जमानत दी जाए।

ताहिर हुसैन ने कहा कि अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद वह खुद ही सरेंडर कर देंगे। वह न तो गवाहों को प्रभावित करेंगे और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। इससे पहले 2025 में ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी। यही नहीं उन्होंने नियमित जमानत के लिए भी याचिका डाली थी जो 29 जनवरी 2026 को खारिज कर दी गई थी।

बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ताहिर हुसैन, शरजील इमाम, खालिद सैफी और JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद उन 20 लोगों में शामिल थे जिन पर दंगों को भड़काने की बड़ी साजिश में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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