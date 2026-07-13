AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को झटका, IB अफसर अंकित शर्मा हत्या मामले में दोषी करार
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े चर्चित मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में ताहिर हुसैन के साथ चार अन्य आरोपियों (अनस, कासिम, नाज़िम और जावेद) को भी हत्या (आईपीसी की धारा 302) और दंगा भड़काने समेत कई गंभीर धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। फैसला सुनकर ताहिर हुसैन अदालत में ही रो पड़ा।
इन आरोपों में दोषी करार
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई की। अदालत ने इन आरोपियों में से 5 को दोषी करार दिया। अदालत ने ताहिर हुसैन को दुश्मनी को बढ़ावा देने, दंगा करने, मारपीट, आपराधिक बल का इस्तेमाल और हत्या के आरोपों में दोषी करार दिया।
फरवरी 2020 में दर्ज हुआ था मुकदमा
यह मामला दयालपुर थाने में दर्ज मुकदमे पर आधारित है, जो अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
मामले से जुड़ा घटनाक्रम
1- 26 फरवरी 2020- दयालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज
2- 3 जून 2020 - पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया
3- 21 अगस्त 2020- कोर्ट ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया
4- 5 फरवरी 2021- पुलिस ने पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
5- 23 जून 2022- पुलिस ने दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
6- 9 दिसंबर 2022- पुलिस ने तीसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
7- 23 मार्च 2023- कड़कड़डूमा कोर्ट ने 11 आरोपियों के खिलाफ तय किए आरोप
खजूरी खास नाले में फेंकी थी लाश
शिकायत के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा ड्यूटी से घर लौटने के बाद दोबारा बाहर गए थे, लेकिन देर तक वापस नहीं लौटे। परिवार द्वारा खोजबीन करने पर स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी हत्या कर दी गई है और शव को चांद बाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है। बाद में पुलिस ने नाले से शव बरामद किया।
क्या आरोप?
शिकायत में आरोप लगाया गया कि ताहिर हुसैन और अन्य लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि सभी आरोपी हुसैन के कार्यालय में जुटे थे। हत्या के बाद अंकित की लाश को ठिकाने लगाया गया।
मार्च 2023 में तय किए थे आरोप
अदालत ने 23 मार्च 2023 को ताहिर हुसैन सहित 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंगा, घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना, हत्या और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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