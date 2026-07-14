Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ताहिर हुसैन को जैसे ही अदालत ने बताया दोषी, रो पड़ा अंकित शर्मा का हत्यारा; एक ही बात बोला

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

ताहिर हुसैन को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया गया। अदालत में जैसे ही जज साहब ने फैसला सुनाया ताहिर रो पड़ा। उसने कहा कि इंसाफ नहीं हुआ है।

ताहिर हुसैन को जैसे ही अदालत ने बताया दोषी, रो पड़ा अंकित शर्मा का हत्यारा; एक ही बात बोला

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया। दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में अंकित शर्मा को बेरहमी से कत्ल करके उसकी लाश को नाले में फेंक दिया गया था। अदालत ने जैसे ही अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया, क्रूरता से हत्या करने वाला ताहिर हुसैन टूट पड़ा। वह अदालत में ही रोने लगा। उसने इसे अपने लिए इंसाफ नहीं माना।

फैसला सुनाए जाने के वक्त ताहिर हुसैन को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत कक्ष में लाया गया था। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए ताहिर समेत अन्य को दोषी करार दिया। दोषियों में अपना नाम सुनते ही ताहिर टूट पड़ा। उसके आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए ताहिर को उसके वकीलों ने संभालने की कोशिश की। पीटीआई के मुताबिक, अदालत कक्ष से लौटते हुए उसने कहा, 'इंसाफ नहीं हुआ है।'

ये भी पढ़ें:अंकित शर्मा के कातिल ताहिर हुसैन के लिए AAP का एक नेता बहुत दुखी

अदालत ने क्या दिया फैसला

अदालत ने अंकित शर्मा की हत्या के अलावा हुसैन को दो समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, दंगा भड़काने का भी दोषी पाया। हालांकि, आपराधिक साजिश को लेकर सबूतों का अभाव बताया। चार अन्य को भी अदालत ने दोषी करार दिया, लेकिन सभी पर मर्डर का दोष सिद्ध नहीं हुआ है। हुसैन वारदात के समय आम आदमी पार्टी का पार्षद था, लेकिन बाद में पार्टी ने उसे सस्पेंड कर दिया था। हुसैन के साथ नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या का दोषी करार दिया गया है। अदालत ने छह आरोपियों को बरी कर दिया।

अंकित शर्मा के परिवार की दर्दनाक यादें

दिल्ली से दूर अपनी जिंदगी दोबारा नए सिरे से शुरू करने की कोशिश में जुटे शर्मा परिवार की दर्दनाक यादें इस फैसले के बाद फिर ताजा हो गईं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा परिवार के एक सदस्य ने कहा, 'यह बताना बहुत मुश्किल है कि हमारा परिवार अभी किस कठिनाई से गुजर रहा है। कुछ को दोषी करार दिए जाने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन दुर्दनाक यादें एक बार फिर ताजा हो गईं।' अंकित के भाई ने कहा, 'दुख है, गुस्सा है और एक खालीपन है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता है। हमने अपने परिवार के सबसे मजबूत स्तंभ को खो दिया। कोई भी फैसला उसे वापस नहीं ला सकता है।'

ये भी पढ़ें:अंकित हिंदू था इसलिए मार डाला, मुसलमान दोस्त भी…; परिवार के जख्म आज भी ताजा

दिल्ली से यूपी चला गया अंकित का परिवार

परिवार ने कहा कि हिंसा के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गए और उन्होंने कुछ महीनों के भीतर ही दिल्ली छोड़ने का फैसला कर लिया था। अंकित के भाई ने कहा, 'घटना के 2-3 महीने बाद ही हम दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो गए। जोकुछ हुआ उसके बाद हमें वहां रहना कभी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। हम अब उत्तर प्रदेश में किराये के घर में रहते हैं। हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक डर हमेशा बना रहता है।'

ये भी पढ़ें:51 बार मारा चाकू, नाले में फेंक दी थी लाश; IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर की कहानी
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।