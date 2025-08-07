दिल्ली की अदालत ने दी आतंकी तहव्वुर राणा को घरवालों से बात करने की अनुमति, पर रखी एक शर्त
तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने राणा की इस अर्जी का विरोध किया था, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों से टेलीफोन पर बात करने की अनुमति मांगी थी। राणा 26/11 के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है।
26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति मिल गई है। राणा को यह अनुमति दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दी। हालांकि इसके साथ कोर्ट ने एक शर्त भी रखी, जिसके अनुसार उसे यह अनुमति सिर्फ अपने लिए निजी वकील करने को लेकर सीमित बातचीत करने के लिए दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए अदालत सूत्रों ने बताया कि विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। फिलहाल दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा आतंकी घटना के आरोपी राणा के कानूनी सहायता सलाहकार हैं।
इससे पहले तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने राणा की इस अर्जी का विरोध किया था, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों से टेलीफोन पर बात करने की अनुमति मांगी थी। राणा 26/11 के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। हेडली एक अमेरिकी नागरिक है।
अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने चार अप्रैल को भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसे भारत लाया गया था। बता दें कि 26 नवंबर साल 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचकर आतंकी हमला किया था, इस दौरान उन्होंने एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला करते हुए कुल 166 लोगों की हत्या कर दी थी। इस आतंकी वारदात के करीब 60 घंटे बाद एक आतंकी (अजमल कसाब) को छोड़ सभी आतंकियों को मार गिराया गया था।