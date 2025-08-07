दिल्ली की अदालत ने दी आतंकी तहव्वुर राणा को घरवालों से बात करने की अनुमति, पर रखी एक शर्त

तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने राणा की इस अर्जी का विरोध किया था, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों से टेलीफोन पर बात करने की अनुमति मांगी थी। राणा 26/11 के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है।

26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति मिल गई है। राणा को यह अनुमति दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दी। हालांकि इसके साथ कोर्ट ने एक शर्त भी रखी, जिसके अनुसार उसे यह अनुमति सिर्फ अपने लिए निजी वकील करने को लेकर सीमित बातचीत करने के लिए दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए अदालत सूत्रों ने बताया कि विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। फिलहाल दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा आतंकी घटना के आरोपी राणा के कानूनी सहायता सलाहकार हैं।

इससे पहले तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने राणा की इस अर्जी का विरोध किया था, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों से टेलीफोन पर बात करने की अनुमति मांगी थी। राणा 26/11 के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। हेडली एक अमेरिकी नागरिक है।