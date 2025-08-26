तब तो वह मंत्री भी नहीं थे; सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड पर संजय सिंह की क्या दलील

आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर चल रही ईडी की छापेमारी से ‘आप’ भाजपा पर आग बबूला है। ‘आप’ के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि हमें झुकाने के लिए ‘आप’ नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाना भाजपा सरकार की नीति बन गई है।

आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर चल रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी से ‘आप’ भाजपा पर आग बबूला है। ‘आप’ के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी का यह मामला पूरी तरह से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है, क्योंकि यह जिस वक्त यह केस बनाया गया, उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमें झुकाने के लिए ‘आप’ नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाना भाजपा सरकार की नीति बन गई है।

सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा, "सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पर जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरह से झूठा, निराधार और बेबुनियाद है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यह जिस वक्त यह केस बनाया गया, उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। एक झूठा और बेबुनियाद केस बनाकर सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है… आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार झूठे केस बना-बनाकर उन्हें जेल में डालना भाजपा और मोदी सरकार की एक नीति बन गई है। उनका एक रवैया बन गया है, हमको दबाने और हमको झुकाने के लिए।''

‘आप’ सांसद ने आगे कहा, ''यह सब कुछ आज क्यों हो रहा है, क्यों सौरभ भारद्वाज के घर आज छापा मार दिया गया। क्योंकि खबर बदली है। मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था। मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में और सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बनाकर आप उन्हें परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहें वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें या बीजेपी कर ले, वो कामयाब होने वाली नहीं हैं।''