T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए दिल्ली से अहमदाबाद तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, क्या होगी टाइमिंग

Mar 07, 2026 02:00 pm IST
रविवार को न्यूजीलैंड और भारत के बीच टी-20 वर्ल्डकप का फाइनल खेला जाना है। इसके लिए दिल्ली से जाने वाले दर्शकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।

8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में टी-20 वर्ल्डकप का फाइनल खेला जाएगा। इसके लिए दिल्ली से जाने वाले दर्शकों की रेलवे ने स्पेशल व्यवस्था की है। बढ़े हुए फ्लाइट टिकट और ट्रेन टिकटों कमी के चलते रविवार को अहमदाबाद में होने वाले टी20 फाइनल मैच देखने जाने वाले लोगों की सहूलियत के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस ट्रेन में कुल 19 कोच हैं।

क्या होगी टाइमिंग

रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, यह ट्रेन नई दिल्ली से आज रात 11:45 पर रवाना होगी और दिल्ली कैंट ,गुरुग्राम ,जयपुर होते हुए कल दोपहर 2:30 पर साबरमती पहुंचेगी। इस ट्रेन की बुकिंग के लिए रेलवे ने ट्रेन नंबर भी जारी किया है। दिल्ली से अहमदाबाद तक जाने वाली इस ट्रेन का नंबर है 04062। इसमें कुल 19 कोच की इस ट्रेन में 3rd और 2nd एसी के कोच हैं।

बता दें कि 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के मैच के बाद जब ये तय हो गया कि अहमदाबाद में फाइनल होगा और न्यूजलैंड के सामने भारत खेलेगा, अचानक से दिल्ली-अहमदाबाद फ्लाइट का किराया बढ़ गया और ट्रेनों में सीटें भी फुल हो गईं। इसी समस्या को दूर करने के लिए रेलवे ने दिल्ली से अहमदाबाद के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया और ये ट्रेन आज रात 11.45 मिनट पर नई दिल्ली स्टेशन से अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएगी।

बता दें कि 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच टी-20 वर्ल्डकप का सेमीफाइनल खेला गया था। इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत से पहले न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। अब भारत और न्यूजलैंड एक बार फिर से अहमदाबाद में आमने सामने होंगे और दोनों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की पूरी संभावना है।

Delhi News T20 World Cup
