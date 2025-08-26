डर है कि यह पूरे देश में ना फैले... कार्यक्रम में नारेबाजी पर क्या बोलीं सैयदा हमीद?

योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा हमीद के बयान पर गरमाए माहौल के बीच दिल्ली में उनके एक कार्यक्रम में हंगामा हो गया। हंगामा और नारेबाजी करने वाले लोग 'हिंदू सेना' के नाम छपे पोस्टर ले रखे थे। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा हमीद के बयान पर गरमाए सियासी माहौल के बीच दिल्ली में उनके एक कार्यक्रम में नारेबाजी और हंगामा करने की घटना हुई। हंगामा और नारेबाजी करने वाले लोग 'हिंदू सेना' के नाम छपे पोस्टर ले रखे थे। कार्यक्रम में हंगामे पर सैयदा हमीद ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं यह पूरे देश में ना फैल जाए। सैयदा हमीद यूपीए सरकार के दौरान भारत के योजना आयोग की सदस्य थीं।

डर है कि पूरे भारत में ना फैल जाए कार्यक्रम में हंगामे और नारेबाजी पर सैयदा हमीद ने कहा- कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एक गरिमामय जगह है लेकिन एक भीड़ अचानक अंदर घुस आई थी। इस भीड़ ने विभाजन के समय की याद दिला दी। विभाजन के समय मैं एक छोटी बच्ची थी। तब भीड़ पानीपत में आई थी तो मेरे माता-पिता और अन्य लोगों ने जो अनुभव किया था आज उसकी याद ताजा हो गईं। मुझे डर है कि यह पूरे भारत में ना फैल जाए। यह ऐसी चीज है जिसके प्रति हमें सचेत रहना होगा।

क्या बोला था सैयदा हमीद ने? प्रदर्शनकारी सैयदा हमीद के उस बयान का विरोध कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी भी इंसान हैं। बांग्लादेशी होने में क्या बुराई है? दुनिया इतनी बड़ी है। वे यहां (भारत में) भी रह सकते हैं। बांग्लादेशी किसी के अधिकारों को नहीं छीन रहे हैं। यह कहना कि बांग्लादेशी किसी के अधिकारों को छीन रहे हैं शरारती और मानवता को चोट पहुंचाने वाला है।

बांग्लादेशियों को बाहर निकालो के नारे कार्यक्रम में सैयदा से उनके उक्त बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर और कुछ कहने से इनकार कर दिया। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए थे। ये नारे लगाते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। ये 'बांग्लादेशियों को बाहर निकालो' 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम', 'जय श्री राम' जैसे नारे लगा रहे थे। हंगामे के कारण कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर अफरा-तफरी रही।

बयान पर गरमाया सियासी माहौल गौरतलब है कि रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए सैयदा हमीद के बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। इस बयान ने नए विवाद को जन्म दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उनके सार्वजनिक कार्यक्रम में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को सैयदा हमीद पर मानवता के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

जिन्हें बांग्लादेशियों से सहानुभूति वे… किरेन रिजिजू ने कहा कि सैयदा को अवैध प्रवासियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को सैयदा हमीद पर असम में अवैध घुसपैठियों को वैध ठहराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम में बांग्लादेशियों का स्वागत नहीं है, जो उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं वे उन्हें अपने घर में ठहरा सकते हैं।