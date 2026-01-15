भगवंत मान ऑस्ट्रेलिया में रुपए जमा कर रहे हैं, स्वाति मालिवाल का पंजाब के CM पर बड़ा आरोप
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर हमला बोला। मालिवाल ने दावा किया कि वे धार्मिक और सरकारी स्थलों पर जाने से पहले शराब पीते हैं। अपनी सरकार में चोरों और बदमाशों को जगह देते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि मान ऑस्ट्रेलिया में लाखों रुपए जमा कर रहे हैं।
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर हमला बोला। मालिवाल ने दावा किया कि वे धार्मिक और सरकारी स्थलों पर जाने से पहले शराब पीते हैं। अपनी सरकार में चोरों और बदमाशों को जगह देते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि मान ऑस्ट्रेलिया में लाखों रुपए जमा कर रहे हैं।
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर श्री अकाल तख्त के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर जमकर हमला बोला। एक आधिकारिक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि भगवंत मान ऑस्ट्रेलिया में लाखों रुपए जमा कर रहे हैं। वह शराब पीकर गुरुद्वारों, मंदिरों, सरकारी बैठकों और संसद में जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी सरकार में चोरों और गुंडों को पद देता है, वही अब पवित्र श्री अकाल तख्त पर घृणित बयान दे रहा है। मालिवाल ने इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि यह कलियुग का सबसे अंधकारमय दौर है।
वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिख परंपराओं पर अपनी कथित टिप्पणियों के संबंध में गुरुवार को श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय के समक्ष पेश हुए। मान ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है।
मान ने कहा कि सिंह साहब का फैसला उन्हें बता दिया जाएगा और वे संस्था के आगामी निर्णय का सम्मान करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके द्वारा की गई टिप्पणियों का वीडियो फर्जी है। उन्होंने इसे फोरेंसिक प्रयोगशाला में जांच कराने का प्रस्ताव रखा।
मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि मेरे खिलाफ मिली सभी शिकायतों के जवाब में मैंने श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष अपना पक्ष रखा है। मैंने अकाल तख्त साहिब के समक्ष लिखित प्रमाण भी पेश किए हैं। मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर चल रही वे अफवाहें झूठी हैं कि भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब को चुनौती दे रहे हैं।
अकाल तख्त साहिब के समक्ष ऐसा करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। सिंह साहब का निर्णय मुझे सूचित किया जाएगा। सिंह साहब के निर्णय का सम्मान किया जाएगा। मैंने उन्हें बताया कि वीडियो फर्जी है और इसकी जांच किसी भी फोरेंसिक प्रयोगशाला में कराई जा सकती है।
श्री अकाल तख्त साहिब के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के अनुसार, मान को कथित तौर पर 'गुरु की गोलक' (गुरुद्वारे के दान पेटी) पर टिप्पणी करने के आरोप में अकाल तख्त साहिब सचिवालय के समक्ष तलब किया गया था।
पीआरओ के मुताबिक, सचिवालय में जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज और तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी टेक सिंह के समक्ष मुख्यमंत्री की पेशी हुई। इस दौरान जत्थेदारों ने सिख आचार संहिता से संबंधित मासिक गुरुद्वारा गजट पत्रिका की एक प्रति और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र पेश किए।