चंडीगढ़ में 'शीश महल' सिर्फ केजरीवाल का नहीं, सिसोदिया-जैन के भी आलीशान बंगले: स्वाति मालीवाल
संक्षेप: AAP सांसद स्वाति मालीवाल ने दावा किया है कि चंडीगढ़ में आलीशान सरकारी बंगलों पर अवैध कब्जा सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं, बल्कि पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी वहां रह रहे हैं, जिस पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल के कथित 'शीश महल' को लेकर बीजेपी के दावों के बीच मालीवाल ने खुलासा किया कि यह राजसी ठाठ सिर्फ केजरीवाल तक सीमित नहीं। पूर्व दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में आलीशान सरकारी बंगलों में कब्जा जमाए हुए हैं।
स्वाति मालीवाल ने किया दावा
मालीवाल ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा, "चंडीगढ़ में शीशमहल सिर्फ केजरीवाल का नहीं है। मनीष सिसोदिया सेक्टर 39 के बंगला नंबर 960 और सत्येन्द्र जैन बंगला नंबर में रह रहे हैं। ये सेक्टर 39 की वो बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां हैं जहां सरकार के मंत्री रहते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में दिल्ली से आए कई लोगों को रहने के लिए आलीशान बंगले पंजाब सरकार ने दिये हैं। सरकारी संपत्ति पर इस तरह अवैध कब्जे करके बैठना एक अपराध है।"
केजरीवाल को लेकर किया था ये दावा
इससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को लेकर भी स्वाति मालीवाल ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार ने केजरीवाल को चंडीगढ़ में एक सरकारी बंगला दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली का शीश महल खाली होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सीएम कोटे की 2 एकड़ की आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। पूरी पंजाब सरकार एक आदमी की सेवा में लगी है