दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को मिलेगी नई पहचान, लगेगी स्वामीनारायण के बालरूप की 49 फीट ऊंची प्रतिमा

दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर अपनी भव्यता और अद्भुत कलाकारी के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। अब यहां भगवान स्वामीनारायण की नीलकंठ वर्णी स्वरूप में एक विशाल मूर्ति स्थापित की जा रही है। इसकी ऊंचाई 49 फीट होगी और यह मूर्ति कांस्य (ब्रॉन्ज) धातु से बनाई जा रही है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। अमनदीप सिंहFri, 29 Aug 2025 12:50 PM
दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर अपनी भव्यता और अद्भुत कलाकारी के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। अब यहां एक और अनोखी पहचान जुड़ने जा रही है। मंदिर परिसर में भगवान स्वामीनारायण की नीलकंठ वर्णी स्वरूप में एक विशाल मूर्ति स्थापित की जा रही है। इसकी ऊंचाई 49 फीट होगी और यह मूर्ति कांस्य (ब्रॉन्ज) धातु से बनाई जा रही है।

मूर्ति में नीलकंठ वर्णी तपस्या की मुद्रा में दिखाई देंगे। इस मूर्ति को विशेष रूप से भगवान स्वामीनारायण के पृथ्वी पर बिताए 49 वर्षों की स्मृति में तैयार किया जा रहा है। माना जाता है कि इन वर्षों में उन्होंने समाज में बड़े पैमाने पर सामाजिक और आध्यात्मिक सुधारों की दिशा में कार्य किया और लोगों को सच्चे धर्म, संस्कार और मानवता का मार्ग दिखाया। इसी योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए यह भव्य मूर्ति निर्मित हो रही है। मूर्ति निर्माण का कार्य तेजी से जारी है।

विशेष टीम तैयार कर रही : इसे बनाने के लिए अहमदाबाद से एक विशेष टीम दिल्ली आई है, जो पारंपरिक शिल्प और आधुनिक तकनीक के मेल से इस कृति को साकार कर रही है। मूर्ति को अक्षरधाम मंदिर के सुंदर गार्डन में स्थापित किया जाएगा।

मूर्ति बनने के बाद इसका नजारा दूर से भी अद्भुत दिखाई देगा। खासतौर पर अक्षरधाम फ्लाईओवर से गुजरने वाले लोगों को यह विशाल मूर्ति एक भव्य अनुभव कराएगी। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि यहां आने वाले लोग इसे देखकर जीवन में संतुलन, सफलता और शांति के 14 मूलभूत संदेशों से प्रेरित होंगे।

बाल्यकाल में ही त्याग दिया था अपना घर

साल 1792 में 11 वर्षीय बालक घनश्याम ने उत्तर भारत में अपने घर को त्यागकर सात साल की कठिन यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने करीब 8,000 मील का सफर तय किया और भारत के सुदूर हिस्सों तक पहुंचे। इन्हीं किशोरावस्था के वर्षों में वह नीलकंठ वर्णी के नाम से जाने गए। बाद में वह गुजरात में बस गए और भगवान स्वामीनारायण (1781-1829) के रूप में प्रसिद्ध हुए।