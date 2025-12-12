मैं नेता नहीं लेकिन 5-10 करोड़ वोटर्स को प्रभावित कर सकता हूं: स्वामी रामदेव

संक्षेप: रामदेव ने कहा, 'इस देश में तो अडानी-अंबानी, टाटा-बिड़ला है, उनको घर-घर में लोग जानते हैं, उनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव का सम्मान है, और सम्मान मिलता है तप से, त्याग से और सेवा से। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा।'

विश्व विख्यात योग गुरु स्वामी रामदेव का कहना है कि वह राजनीतिज्ञ नहीं हैं लेकिन उनके पास देशहित में कम से कम 5 से 10 करोड़ लोगों के वोट को मोबिलाइज (जुटाने) करने की ताकत है। उनका कहना है कि देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक उनकी रीच है और यह सम्मान उन्होंने तप, त्याग और सेवा से हासिल किया है। स्वामी रामदेव ने यह बात एक समाचार चैनल द्वारा आयोजिक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कही। जहां उनसे पूछा गया था कि आप एक अच्छे योग गुरु हैं या अच्छे व्यापारी हैं, हालांकि इस सवाल को सुनकर वह भड़क गए और उन्होंने सामने बैठी एंकर्स को डांट भी दिया। हालांकि इसके बाद वह फिर सामान्य हो गए और मुस्कुरा कर बात करने लगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सवाल सुनकर नाराज हो गए स्वामी रामदेव कार्यक्रम के दौरान जब स्वामी रामदेव से पूछा गया कि आप अपने आप को क्या बेहतर मानते हैं, आप योग गुरु अच्छे हैं या बिजनेसमैन? तो जवाब में भड़कते हुए स्वामी रामदेव ने कहा, 'व्यापारी किसको कहते हैं तुमको पता है, स्वामी रामदेव के पास एक चवन्नी नहीं है तुमको शर्म नहीं आती मुझको व्यापारी कहते हुए। जो संन्यासी सुबह 3 बजे उठकर रात को 10 बजे तक भारत माता की सेवा करता हो उसको व्यापारी कहते हुए सोचना चाहिए दस बार। हम व्यापारी नहीं हैं, हम इस देश के लिए उपचार करते हैं, उपकार करते हैं और जो भी सेवा करते हैं उसके बदले जो भी अर्थ आता है उसको भी परमार्थ में लगाते हैं। ये एक संन्यासी है भारत का, जो अपने लिए कुछ नहीं करता। स्वामी रामदेव के नाम ना एक इंच जमीन है ना एक रुपए बैंक बैलेंस है। स्वामी रामदेव 30 साल पहले यही दो कपड़े पहनता था, आज भी वही पहनता हूं। इसलिए ये हमारे विरोधियों के द्वारा लगाए जाने वाले आरोप हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।'

'मेरे पास 5-10 करोड़ वोट मोबिलाइज करने की ताकत' स्वामी रामदेव का गुस्सा शांत होने के बाद 'एजेंडा आजतक' कार्यक्रम में स्वामी रामदेव से एकबार फिर जब पूछा गया कि आप बेहतर योग गुरु हैं या बेहतर बिजनेसमैन हैं तो इस सवाल का जवाब देते हुए स्वामी रामदेव ने कहा, मैं योगी और कर्मयोगी हूं। जब आप योग करते हैं और कर्मयोग करते हैं तो उसके बदले देश के लोग आपको सत्ता देते हैं, संपत्ति देते हैं, ताकत देते हैं। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन इस देश में मेरी ताकत है, कम से कम 5-10 करोड़ लोगों के वोट को मैं मोबिलाइज कर सकता हूं, देश के हित के लिए। ये मेरी पॉलिटिकल पॉवर भी है, मेरी सोशल पॉवर ये है कि देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक मेरी रीच है, वो योग भी करते हैं और मैं उनको जो कहता हूं वैसी लाइफस्टाइल को फॉलो भी करते हैं। तो जिस व्यक्ति की रीच देश के 99 प्रतिशत घरों तक है, तो क्या व्यापार से होती है इतनी रीच किसी की।'