चैतन्यानंद की मनमानी पर क्यों चुप रहती थीं छात्राएं, संस्थान में पढ़ने वाले छात्र ने बताया किस बात का खौफ

स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के कारनामों की कलई खुलती जा रही है। वह छात्राओं के साथ मनमानी करता रहा, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। एक पीड़िता के दोस्त और उसी संस्थान में पढ़ने वाले छात्र ने बताया कि चैतन्यानंद का व्यवहार किसी संत से ज्यादा गुंडे जैसा था।

दिल्ली स्थित एक संस्थान में 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती छात्राओं के मोबाइल फोन और मूल प्रमाण पत्र छीन लेता था। इस वजह से वे उसके निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर हो गए थे। ऐसा दावा एक पीड़िता के दोस्त और उसी संस्थान में पढ़ने वाले एक छात्र ने पीटीआई-भाषा से किया।

उसने बताया कि चैतन्यानंद पहले छात्राओं को चिह्नित करता था और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के बहाने उनसे अपने फोन जमा करने को कहता था। बदले में वह अपनी पसंद का एक नया फोन देता था। इससे यह सुनिश्चित होता था कि छात्राओं का कम्यूनिकेशन उसके नियंत्रण में रहे।

नाम न छापने की शर्त पर उसने बताया कि एक बार किसी छात्रा का दाखिला हो जाने के बाद सभी मूल दस्तावेज और प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य था, जो पाठ्यक्रम पूरा होने पर ही लौटाए जाते थे। उसने कहा कि इससे डर का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि सभी का करियर यहीं अटका हुआ था। अगर कोई विरोध करने या शिकायत करने की हिम्मत करता तो उसे डर रहता कि उसके प्रमाणपत्र कभी वापस नहीं किए जाएंगे, जिससे उसका करियर बर्बाद हो जाएगा।

पीड़िता के दोस्त ने यह भी आरोप लगाया कि सरस्वती या उसके करीबी सहयोगियों की बात न मानने पर छात्राओं को फेल करने या निकालने की धमकी दी जाती थी। उसने आगे कहा कि लड़कियों को अक्सर चेतावनी दी जाती थी कि अगर उन्होंने उसका विरोध किया तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। कुछ को तो संस्थान से निकाल भी दिया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि चैतन्यानंद के कर्मचारी, खासकर तीन महिलाएं उसके निर्देशों के लिए माध्यम का काम करती थीं। इनमें से एक उसी संस्थान की छात्रा थी।

छात्र ने एक घटना याद की जिसमें उसके एक दोस्त को विरोध करने पर सजा दी गई थी। उसने आरोप लगाया कि उसे घंटों बाहर खड़ा रखा गया जब तक कि उसकी हालत बिगड़ नहीं गई। बाद में जब वह भागने में कामयाब रही तो बाबा के गार्ड और ड्राइवर ने उसके रिश्तेदारों के घरों और उसके गृहनगर में भी उसकी तलाश की। उनका व्यवहार किसी संत से ज्यादा गुंडे जैसा था।"

छात्र ने दावा किया कि राजनेताओं, विदेशी प्रतिनिधियों और कंपनी के प्रतिनिधियों सहित प्रभावशाली लोगों के लगातार आने से डर का माहौल और भी बढ़ गया था। उसने आगे कहा कि सरस्वती अपने उच्च-स्तरीय संपर्कों का बखान करते थे। वह खुद को अरबपति, नारीवादी बताते थे और दूतावासों से अपने संबंधों का बखान करते थे।