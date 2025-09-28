चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के बाद पहला वीडियो आया सामने, भगवा चोला छोड़ डाला लोवर और टी-शर्ट

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में कई छात्रों के साथ यौन उत्पीड़ंन और धोखाधड़ी के आरोप झेल रहे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ने वाली 32 छात्राओं के साथ यौन शोषण और धोखाधड़ी के आरोप हैं

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में कई छात्रों के साथ यौन उत्पीड़ंन और धोखाधड़ी के आरोप झेल रहे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ने वाली 32 छात्राओं के साथ यौन शोषण और धोखाधड़ी के आरोप हैं, जिनमें से 17 छात्राओं ने उनके खिलाफ बयान दिए हैं। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी काफी दिनों से फरार चल रहा था और दिल्ली पुलिस कई राज्यों में तलाश में लगी हुई थी

दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया है जिसके बाद लिस रविवार सुबह बाबा को दिल्ली लेकर पहुंची। गिरफ्तारी के बाद बाबा का पहला वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह अलग ही रूप में नजर आ रहा है। इसमें चैतन्यानंद भगवा वस्त्र छोड़कर लोवर और टी-शर्ट में नजर आ रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, वह पिछले दो महीनों में उत्तर प्रदेश के वृंदावन, मथुरा, आगरा समेत कई जिलों में छिपता घूमता रहा था और करीब 13 अलग-अलग होटलों में ठहरा। पुलिस ने उसके पास से तीन मोबाइल फोन और एक आईपैड बरामद किया है। वह आगरा के ताजगंज इलाके में बने एक होटल में बीते कई दिनों से छिपा हुआ था। उसे अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत में देने की मांग की जाएगी।

गौरतलब है कि चार अगस्त को वसंत कुंज उत्तर थाने में श्री श्रृंगेरी मठ प्रशासक पी.ए. मुरली की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें आरोप था किबाबा ने संस्थान में पढ़ रही कई छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया है। मामले की जांच के दौरान 17 छात्राओं ने स्वामी पर अभद्र भाषा बोलने, अश्लील संदेश भेजने और अवांछित शारीरिक संपर्क जैसे गंभीर आरोप लगाए। पीड़िताओं ने यह भी कहा कि संस्थान में कार्यरत कुछ महिला टीचर और प्रशासक आरोपी के दबाव में उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर करते थे।

पुलिस ने धारा 75(2)/79/351(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के आश्रम और ठिकानों पर कई बार छापेमारी की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संस्थान से जब्त हार्ड डिस्क को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। अदालत में 16 छात्राओं के बयान दर्ज कराए गए हैं। स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से लगातार बचता रहा। बाद में संस्थान के बेसमेंट से एक वोल्वो कार बरामद की गई जिस पर जाली राजनयिक नंबर प्लेट लगी थी। इस मामले में 25 अगस्त को एक और प्राथमिकी दर्ज कर कार जब्त कर ली गई।