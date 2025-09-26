swami chaitanyananda Saraswati changes looks ditches gadgets to evade arrest last traced to mumbai स्वामी चैतन्यानंद ने पुलिस से बचने को बदला रूप? विदेश भागने की कोशिश फेल; यहां थी लास्ट लोकेशन, Ncr Hindi News - Hindustan
स्वामी चैतन्यानंद ने पुलिस से बचने को बदला रूप? विदेश भागने की कोशिश फेल; यहां थी लास्ट लोकेशन

स्वामी चैतन्यानंद ने पुलिस से बचने को बदला रूप? विदेश भागने की कोशिश फेल; यहां थी लास्ट लोकेशन

दिल्ली के एक मैनेजमेंट कॉलेज के डायरेक्टर रहे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थसारथी के मोबाइल फोन में महिला हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज तक रिमोट एक्सेस था। इसके अलावा उन्होंने हॉस्टल में अपना आवास भी बना रखा है, जिसमें 75 छात्राएं रह सकती हैं।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 01:28 PM
स्वामी चैतन्यानंद ने पुलिस से बचने को बदला रूप? विदेश भागने की कोशिश फेल; यहां थी लास्ट लोकेशन

कॉलेज छात्राओं के आरोपों में घिरे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थसारथी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस को शुरुआती सुरागों से पता चला है कि स्वामी चैत्यानंद कुछ समय के लिए मुंबई में थे। पुलिस को शक है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया है और मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी बंद कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि पता चला है कि आरोपी ने विदेश भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। जिस समय उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, वह लंदन में थे, लेकिन बाद में भारत लौट आए।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल फोन में महिला हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज तक रिमोट एक्सेस था। इसके अलावा उन्होंने हॉस्टल में अपना आवास भी बना रखा है, जिसमें 75 छात्राएं रह सकती हैं। स्वामी चैतन्यानंद पर 17 से अधिक छात्राओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने संस्थान के डीवीआर सिस्टम से छेड़छाड़ की, जिससे सीसीटीवी के सबूत नष्ट हो गए।

पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि स्वामी चैत्यानंद सरस्वती ने न केवल छात्राओं का शोषण किया, बल्कि संस्थान का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया था और कथित तौर पर मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी निजी कंपनियों को किराये पर दे दी थी। यह बताया जा रहा है कि उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल दो-तीन महंगी लग्जरी गाड़ियां खरीदने में किया था। जांच में यह भी पता चला कि वह छात्राओं को अपनी कारों में जबरन बाहर ले जाते थे। ऐसी ही बीएमडब्ल्यू कार को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को जब्त कर लिया, इससे पहले एक और सेडान भी जब्त की गई थी।

संस्थान का संचालन करने वाले श्री श्रृंगेरी मठ मैनेजमेंट की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, आरोपी और अन्य षड्यंत्रकारी धोखाधड़ी, जालसाजी, ठगी और आपराधिक विश्वासघात सहित कई अनियमितताओं में शामिल थे। मैनेजमेंट ने 19 जुलाई को पुलिस में 300 से ज्यादा पन्नों के व्यापक सबूतों के साथ एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। 10 सितंबर को मैनेजमेंट ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर दावा किया कि फर्जी पट्टों के आधार पर उन्हें हर महीने कम से कम 40 लाख रुपये का चूना लगाया जा रहा है और कुल गबन की रकम संभवतः कई करोड़ रुपये हो सकती है।

सुरक्षा के नाम पर हॉस्टल में कैमरे

छात्राओं ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सुरक्षा के नाम पर उनके हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। एफआईआर में यह भी बताया गया है कि पार्थसारथी छात्रों को मनमाने ढंग से निलंबन और निष्कासन की धमकी देते थे। यहां तक कि एक छात्रा को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपना नाम बदलने के लिए भी मजबूर किया गया था।

पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि पार्थसारथी ने संभवतः लॉबी और वॉशरूम एरिया में रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे लगाए थे। छात्राओं के मन में गहरा डर बैठ गया है और उन्हें अपनी जान का खतरा सता रहा है।

छात्राओं को सर्टिफिकेट रोकने की धमकी

2013 में संस्थान में पढ़ने वाली एक पूर्व छात्रा ने बताया कि पार्थसारथी छात्राओं को अच्छे नंबर, नौकरी दिलाने और टूर पर ले जाने का वादा करके घंटों अपने केबिन में इंतजार करवाते थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह मामला पहले इसलिए सामने नहीं आ पाया क्योंकि छात्राओं के ऑरिजनल सर्टिफिकेट संस्थान के पास जमा थे और उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर वे शिकायत करेंगे तो उनके सर्टिफिकेट वापस नहीं किए जाएंगे।

पुलिस के अनुसार, आरोपी के कई किताबों और शोध पत्रों के लेखक होने के साथ-साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों से सात मानद डी. लिट की डिग्रियां प्राप्त करने के दावों की भी जांच चल रही है।

यह भी सामने आया है कि कुछ पीड़ित सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चे थे, जिनके संबंध में शिकायतें पहले यूनिवर्सिटी आउटरीच प्रोग्राम के निदेशक, शिक्षा निदेशालय और वायु मुख्यालय में दर्ज की गई थीं। ये शिकायतें 1 अगस्त को संस्थान के प्रबंधन को भेज दी गई थीं। हालांकि, एक छात्रा ने इनसे भी एक दिन पहले, 31 जुलाई को, अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।