‘उसे जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए ताकि’...; चैतन्यानंद को लेकर कैंपस में अभी भी डर का माहौल

स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी से पीड़ितों और उनके दोस्तों को राहत मिली है। लेकिन, कैंपस में अभी भी डर का माहौल है। चूंकि आरोपी के संबंध उच्च स्तर के लोगों से है, इसलिए डर है कि वह छूटने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। पीड़िता के एक दोस्त ने कहा कि उसे जिंदगी भर जेल में ही रहना चाहिए।

पीड़िताओं में से एक के एक करीबी दोस्त ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया कि यह सफर अभी आधा ही पूरा हुआ है। हम जानते हैं कि न्याय सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं होता, बल्कि मामले को अंत तक ले जाने से होता है।

2016 में चैतन्यानंद के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाली पीड़िता के दोस्त ने बताया कि उसने सरस्वती पर अपने कार्यालय में छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जब उसने विरोध किया तो चैतन्यानंद ने उसे धमकाया। यहां तक कि उसका फोन भी छीन लिया। अपनी सुरक्षा के डर से वह बिना दस्तावेजों के छात्रावास से भाग गई, लेकिन उसके साथियों ने उसे उसके घर तक ढूंढ निकाला।

स्वामी पार्थसारथी के नाम से भी जाने जाने वाले चैतन्यानंद को रविवार को आगरा में गिरफ्तार कर लिया गया। वह 24 सितंबर से फरार था। दिल्ली के एक निजी संस्थान के पूर्व प्रमुख 62 साल के इस स्वयंभू बाबा पर कम से कम 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। इनमें से ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से हैं।

पीड़िता के दोस्त ने कहा कि अधिकारियों को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसे आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी इस तरह की हरकतें करने और लड़कियों को इस तरह शिकार बनाने के बारे में सोच भी न सके।

पीड़िता के दोस्त ने बताया कि संस्थान में छात्राओं को उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करने के लिए मजबूर किया जाता था, जो कोर्स पूरा होने के बाद ही लौटाए जाते थे। इस नियम के कारण वे खुद को फंसा हुआ महसूस करते थे।

उन्होंने कहा कि अगर कोई विरोध करने या शिकायत करने की हिम्मत करता तो उन्हें चिंता होती कि उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट कभी वापस नहीं किए जाएंगे। उस व्यक्ति ने छात्राओं को जो शारीरिक और मानसिक चोट और पीड़ा पहुंचाई है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन, यह जरूर हो सकता है कि जो चीजें उसने छीन ली थी उसे पीड़ितों को जल्द से जल्द वापस कर दी जाए।

एफआईआर के अनुसार, चैतन्यानंद कथित तौर पर रात में छात्राओं को अपने क्वार्टर में बुलाता था, अश्लील मैसेज भेजता था और विरोध करने पर उन्हें फेल करने की धमकी देता था। जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि उसने छात्राओं पर नज़र रखने के लिए छात्रावास में और बाथरूमों में छिपे हुए कैमरे लगाए थे।

पीड़िता के दोस्त ने कहा, "मैंने पीड़ितों और अपने दोस्तों से बात की है। सभी को राहत है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन वे अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। अभी तो आधा अध्याय ही पूरा हुआ है। पूरी कहानी अभी खत्म होनी बाकी है।"

चैतन्यानंद सरस्वती पर संस्थान से करोड़ों रुपए हड़पने, एफआईआर दर्ज होने के बाद बैंक खाते से लगभग 55 लाख रुपए निकालने और यहां तक कि एक अलग नाम से जाली पासपोर्ट हासिल करने का आरोप है। पुलिस ने तब से लगभग 8 करोड़ रुपए के खाते और जमा राशि फ्रीज कर दी है।

पीड़िता के दोस्त ने कहा कि ऐसे मामलों में न्याय हमेशा एक लंबी राह होती है। विश्वास को कदम दर कदम फिर से बनाना पड़ता है। इसी लंबे संघर्ष के दौरान उसने अपना पक्ष रखने का फैसला किया।

उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने पीड़ितों की हर संभव मदद करने के लिए कदम इसलिए उठाया क्योंकि मैं किसी तरह उनकी आवाज बन सका। स्थिति बहुत संवेदनशील है और मैं चाहता था कि कोई उनके पक्ष में खड़ा हो और उनकी आवाज उठाए। लेकिन इस बात का डर है कि आरोपी के उच्च स्तरीय रिश्तेदार हैं। वह छूटने के लिए इन संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है।