झूठ पर झूठ, पछतावा भी नहीं; पूछताछ में गोल-मोल जवाब दे रहा डर्टी बाबा चैतन्यानंद

दिल्ली पुलिस को पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिले। बाबा बार-बार उन्हें गोलमोल जवाब दे रहा है। सख्ती से पूछताछ और बाबा के खिलाफ मौजूद सबूतों को दिखाने पर ही बाबा दिल्ली पुलिस के सवालों के जवाब देता है।

17 महिलाओं संग गंदी और अश्लील हरकत करने वाला बाबा चैतन्यानंद सरस्वती इस समय पुलिस गिरफ्त में है ,लेकिन आरोपी बाबा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसे अपने किए पर भी कोई पछतावा नहीं है और वह लगातार झूठ भी बोल रहा है। इसके अलावा बाबा की दो महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर दोनों का आमना-सामना भी कराया गया।

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है और वह लगातार झूठ बोल रहा है। पुलिस को बाबा के फोन से कई लड़कियों के चेट्स मिले हैं। बाबा इन चैट्स में लड़कियों को झांसा देकर बरगलाने की कोशिश करता था और लालच देता था। यही नहीं स्वामी चैतन्यानंद के फोन में कई एयरहोस्टेस के साथ खिंचाई फोटोज भी हैं। कई लड़कियों के मोबाइल DP के स्क्रीन शॉट्स बाबा ने अपने मोबाइल फोन में रखे हुए थे।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि "स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की दो महिला सहयोगियों को हिरासत में लिया गया है और उनका आमना-सामना स्वामी चैतन्यानंद से कराया जा रहा है। ये दोनों कल पूछताछ में शामिल हुई थीं और उन्हें आज फिर बुलाया गया है। पुलिस को उनके मोबाइल फोन में लड़कियों के साथ हुई कई चैट्स मिली हैं। चैट्स से पता चलता है कि वह लड़कियों को बहकाने और उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था।"