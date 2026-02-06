स्वामी चैतन्यानंद को मिली बेल, फिर भी जेल से नहीं आएंगे बाहर; कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

संक्षेप: पटियाला हाउस कोर्ट ने फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट मामले में स्वामी चैतन्यानंद को जमानत दे दी है। हालांकि, छात्राओं से छेड़छाड़ और गबन के अन्य गंभीर मामलों के चलते स्वामी की रिहाई फिलहाल नहीं हो सकेगी।

खुद को धर्मगुरु बताने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अपनी गाड़ी पर डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट का फर्जी इस्तेमाल करने के मामले में जमानत दे दी है। हालांकि, इस राहत के बावजूद स्वामी अभी जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे।

बेल मिली, पर रिहाई नहीं पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 जनवरी को यह फैसला सुनाया। लेकिन स्वामी चैतन्यानंद अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन पर एक कॉलेज की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का गंभीर आरोप है और वे उस मामले में अभी भी हिरासत में हैं। यह छेड़छाड़ का मामला उसी कॉलेज से जुड़ा है, जहां वे डायरेक्टर थे।

कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार जमानत देते वक्त कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर कड़े सवाल उठाए। न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने जांच को लापरवाह करार दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने चार्जशीट बहुत ही कैजुअल तरीके से दाखिल की है।

अदालत ने पुलिस की कमियां गिनाते हुए कहा कि जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो यह साबित करे कि स्वामी ने खुद नंबर प्लेट जाली बनाई थी। हैरानी की बात यह है कि स्वामी का ड्राइवर, जो गाड़ी पर ये नकली प्लेटें लगाता था, उसे पुलिस ने संदिग्ध भी नहीं माना। जांच में यह भी पता नहीं लगाया गया कि ये जाली प्लेटें आईं कहां से और न ही यह साबित किया गया कि स्वामी ने वाकई उस कार का इस्तेमाल किया था।

स्वामी पर चल रहे हैं कुल 5 केस स्वामी चैतन्यानंद का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर कुल 5 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 3 तो साल 2025 में ही दर्ज हुए हैं। उनपर 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, जिसमें वे गिरफ्तार हैं। इसके अलावा चैतन्यानंद पर फर्जी तरीके से ट्रस्ट बनाकर हर महीने 40 लाख रुपये गबन करने का आरोप भी है। इसके अलावा डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट की जालसाजी का आरोप है,जिसमें अब बेल मिली है।