कई नाम, दो पासपोर्ट, अमेरिकी नागरिकता का दावा... चौंकाने वाली है चैतन्यानंद की क्राइम कुंडली

दिल्ली के वसंत कुंज में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। चैतन्यानंद कई नाम बदल चुका है और उसके पास दो-दो पासपोर्ट हैं।

दिल्ली के वसंत कुंज में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाने वाले स्वामी चैतन्यानंद को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। उन पर 17 छात्राओं से उत्पीड़न और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह 'स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती' नाम का शख्स दशकों से अलग-अलग पहचानों में जी रहा था, जबकि वह प्रमुख धार्मिक संगठनों के साथ जुड़ा रहा। रविवार को दो महीने की तलाश के बाद गिरफ्तारी के साथ इस रहस्यमयी कहानी का एक अध्याय खत्म हुआ, लेकिन कई सवाल अभी बाकी हैं।

जन्म से नाम बदलने का खेल पुलिस के मुताबिक, इस व्यक्ति का असली नाम रुद्र पार्थसार्थी है और जन्म सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल में हुआ। लेकिन सालों में उसने अपना नाम बदलते हुए पहले 'रुद्र' को हटाया, फिर खुद को 'डॉ. स्वामी पार्थसार्थी' कहा और आखिरकार 'स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती' बन गया। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये बदलाव सिर्फ दिखावे के नहीं थे, बल्कि संगठनों को गुमराह करने और नए मौके हथियाने की चालाकी थी। पुलिस ने कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं और अब उसके जन्म नाम, पिता का नाम और जन्म स्थान की पुष्टि करने में जुटी है।

रामकृष्ण मठ से केरल आश्रम तक, विवादों का सफर सिलिगुड़ी छोड़ने के बाद यह शख्स कोलकाता और ओडिशा में रहा, फिर करीब 2000 में दिल्ली आया। यहां उसने रामकृष्ण मठ से जुड़कर चार-पांच साल काम किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह मिशन के एक सीनियर पदाधिकारी के अधीन रहा और बाद में केरल के एर्नाकुलम में एक आश्रम का प्रमुख बनाया गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 2001-02 में, जब उसे आश्रम के खातों में हेरफेर के आरोप में बाहर निकाल दिया गया।

शंकराचार्य पीठ से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तक 2009-10 तक यह व्यक्ति श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम्नाय श्री शारदा पीठम से जुड़ गया। इसी कनेक्शन से उसे वसंत कुंज के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट-रिसर्च का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन पीठ ने इसी साल जुलाई में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए। जांच से पता चला कि उसने संगठन के पैसे से 122 करोड़ रुपये का एक ट्रस्ट फंड बनाया और फर्जी लीज डीड्स तैयार किए, जिससे पीठ को भारी नुकसान हुआ।