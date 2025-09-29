Swami Chaitanyanand pretends to be forgetful and nervous in police custody कभी पासवर्ड भूलने का बहाना, कभी घबराना; डर्टी बाबा का पुलिस कस्टडी में भी ड्रामा जारी, Ncr Hindi News - Hindustan
हिरासत में होने पर भी उसके ड्रामें खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। कभी कहता है कि उसे घबराहट हो रही है, कभी कहता है कि फोन और आईपैड के पासवर्ड भूल गया है। 17 लड़कियों से ब्लैकमेलिंग और छेड़छाड़ का आरोपी बाबा पुलिस कस्टडी में खुद को बचाने के लिए अलग-अलग पैंतरे आजमा रहा है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 11:06 PM
दुनिया के सामने स्वांग रचने वाला स्वघोषित बाबा स्वामी चैतन्यानंद इस समय पुलिस कस्टडी में है। हिरासत में होने पर भी उसके ड्रामें खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। कभी कहता है कि उसे घबराहट हो रही है, कभी कहता है कि फोन और आईपैड के पासवर्ड भूल गया है। 17 लड़कियों से ब्लैकमेलिंग और छेड़छाड़ का आरोपी बाबा पुलिस कस्टडी में खुद को बचाने के लिए अलग-अलग पैंतरे आजमा रहा है।

27-28 सितंबर की दरम्यानी रात बाबा को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 62 वर्षीय पाखंडी बाबा करीब 55 दिन तक होटल बदल बदलकर खुदको बचाता रहा है। वह कभी मथुरा में छिपा, कभी वृंदावन में, कभी आगरा तो कभी और कहीं; लेकिन फाइनली जब पुलिस हिरासत में आया और उससे लड़कियों द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े सवाल-जवाब किए गए, तो उसने अपने आपको बचाने के लिए ड्रामें करने शुरू कर दिए।