पुलिस के एक्शन से घबराया चैतन्यानंद, गिरफ्तारी से बचने के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

दिल्ली के नामी आश्रम के प्रमुख स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती पर 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं, जिस पर पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है; पुलिस फरार चल रहे स्वामी की तलाश में छापेमारी कर रही है।

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में नामी आश्रम के प्रमुख स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में एक अहम मोड़ आया है। अब चैतन्यानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। चैतन्यानंद ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है।पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष मामले की सुनवाई चल रही है।

जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे फरारी के बीच स्वामी ने दिल्ली कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की। पटियाला हाउस कोर्ट की जज हरदीप कौर इस मामले को सुन रही हैं, जहां पुलिस ने पांच एफआईआर दर्ज की हैं।

17 लड़कियों ने लगाया उत्पीड़न आरोप स्वामी चैतन्यनंद, जिन्हें डॉ. पार्थसारथी के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के निदेशक रह चुके हैं। यहां की कमजोर आर्थिक बैकग्राउंड वाली लड़कियां उनका आसान शिकार बनीं। पुलिस के मुताबिक, कम से कम 17 महिला छात्राओं ने उन पर अश्लील संदेश भेजने, अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने और शारीरिक छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। एक पीड़ित ने तो खुलासा किया कि स्वामी ने उन्हें 'बेबी, आई लव यू' जैसे मैसेज भेजे और नाकाम करने की धमकी दी। ये सबूत डिलीट हो चुके चैट्स से उभरे हैं, जो पुलिस की जांच में सामने आए।