सोनम वांगचुक से बोले शंकराचार्य, अनशन छोड़ो…; फिर दे डाला सरकार बदलने का प्लान
Sonam Wangchuk hunger strike: जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की है। केंद्र सरकार से भी मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने एक खास प्लान भी दे डाला है। जानिए क्या।
Swami Avimukteshwaranand on Sonam Wangchuk hunger strike: 28 जून से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत तिल-तिल करके बिगड़ती जा रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले में भारत सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करके निर्णय लेने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक के लिए कहा- "आप बिल्कुल ये अनशन खत्म करो। अनशन से कुछ नहीं होगा...सरकार पर इसका फर्क नहीं पड़ता है।" अविमुक्तेश्वरानंद ने अनशन खत्म करके नए तरीके को अपनाने की भी बात कही। जानिए आखिर स्वामि ने सोनम वांगचुक को कौन सा नया प्लान दिया, जिसके तहत सरकार बदलने तक की बात कह डाली।
भारत सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की
स्वामि अविमुक्तेश्वरानंद ने वीडियो संदेश में कहा- “सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं। अगर उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, शारीरिक-मानसिक कोई क्षति होती है, तो कौन इसको पूरा करेगा? इसलिए भारत सरकार से हमारा कहना है कि इसमें हस्तक्षेप करे। उनको जबरदस्ती उठाना हो, वो भी कर दीजिए। हमको वो भी मंजूर है। लेकिन तिल तिल करके एक सज्जन व्यक्ति को मरते देखना किसी को अच्छा नहीं लगता है।”
पत्थर दिल सरकार है, अनशन से कुछ नहीं होगा
स्वामि ने आगे कहा- "हम सोनम जी से कहना चाहते हैं कि ये पत्थर दिल सरकार है। जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा समझती नहीं है। फिर क्यों आप अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। आप बिल्कुल ये अनशन खत्म करो। अनशन से कुछ नहीं होगा। आपकी मांग बिल्कुल उचित है। हम आपकी मांग और आपके साथ हैं। लेकिन आपके तरीके पर हम असहमत हैं। हम भी इस तरीके को पहले आजमाकर देख चुके हैं। सरकार पर इसका फर्क नहीं पड़ता है।"
स्वामी ने वांगचुक को दे दिया सरकार बदलने वाला प्लान
इसके बाद स्वामि अविमुक्तेश्वरानंद ने सोनम वांगचुक को सरकार बदलने वाला प्लान तक दे डाला। स्वामि ने कहा- “अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो अन्नदाताओं को प्रेरित करें कि वो देश में ऐसी संवेदनहीन सरकारों को दोबारा न लाने के लिए खड़ी हों। शायद इसका कोई प्रभाव पड़े राजनेताओं के ऊपर। आप जिस सात्विक हृदय और शांति के साथ अनशन पर बैठे हैं, अब वो भाषा सुनने वाली राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं है। इस बात को आपको स्वीकारना चाहिए।”
अनशन खत्म करके निकालें जागृति यात्रा
हम चाहते हैं कि आपको ये धरना स्वयं समाप्त करना चाहिए। किसी के कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पूरे देश में दौरा निकालिए। आप जंतर-मंतर से ही पूरे देश में जागृति यात्रा निकालिए। उससे फर्क पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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