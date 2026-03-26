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'पुलिस की कहानी पर संदेह', दिल्ली दंगों की जांच पर कोर्ट ने लगाई फटकार; क्या कहा

Mar 26, 2026 10:24 am ISTMohammad Azam पीटीआई, दिल्ली
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दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने दंगों की जांच में कई खामियों का हवाला देते हुए दो व्यक्तियों को आरोप मुक्त करने के फैसले को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की है।

'पुलिस की कहानी पर संदेह', दिल्ली दंगों की जांच पर कोर्ट ने लगाई फटकार; क्या कहा

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने दंगों की जांच में कई खामियों का हवाला देते हुए दो व्यक्तियों को आरोप मुक्त करने के फैसले को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की कि इस मामले में आरोपियों पर नहीं बल्कि पुलिस की कहानी पर गंभीर संदेह है। आइए जानते हैं कोर्ट ने इस मामले पर क्या-क्या कहा है।

क्या था पूरा मामला

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी दिल्ली पुलिस द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें सुनवाई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें अजय और गौरव पंचाल को तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में आरोप मुक्त कर दिया गया था।

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अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आदेश में कहा कि यह कोर्ट विद्वान सुनवाई अदालत की टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत है कि यदि सभी तथ्यों को एक साथ देखा जाए, तो अभियोजन पक्ष की सामग्री पर उसके मूल रूप में विश्वास करना मुश्किल है।

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पुलिस की कहानी पर कोर्ट को संदेह

जज ने कहा कि अदालत यहां यह जोड़ना चाहेगी कि कानून का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पर विचार करते समय, न केवल संदेह बल्कि उसके खिलाफ गंभीर संदेह होना चाहिए, लेकिन इस मामले में संदेह या गंभीर संदेह वास्तव में आरोपी पर नहीं बल्कि पुलिस की कहानी पर है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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