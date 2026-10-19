दिल्ली में मेट्रो स्टेशन से भागा संदिग्ध विदेशी यात्री, CISF ने दौड़कर दबोचा; देखें VIDEO
दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध चीज दिखने पर CISF के जवानों ने भागने की कोशिश कर रहे एक आदमी को पकड़ा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसका वीडियो CISF ने एक्स हैंडल पर शेयर किया है।
दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन से संदिग्ध विदेशी नागरिक के पकड़े जाने की खबर सामने आई है। CISF ने एक्स हैंडल पर एक CCTV वीडियो शेयर किया है। इसमें दिखाई देता है कि एक व्यक्ति फोन पर बात करते-करते एकदम मेट्रो चेकिंग प्वाइंट से निकलकर बाहर की ओर भागने लगता है। इसे देखकर CISF का जवान भी उसके पीछे लग जाता है और मेट्रो गेट के बाहर जाकर दबोच लेता है। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। संदिग्ध व्यक्ति मलेशिया के कुआलालंपुर का रहने वाला बताया जा रहा है।
बैग चेक करने के दौरान दिखी संदिग्ध चीज
CISF ने एक्स पर किए गए ट्वीट में इसकी जानकारी देते हुए लिखा- "दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैगेज की जांच के दौरान स्क्रीन पर एक संदिग्ध घनी वस्तु दिखाई दी। इसके बाद यात्री भागने की कोशिश करने लगा।" CISF के मुताबिक, सतर्क जवानों ने तुरंत उसका पीछा किया और एग्जिट गेट के पास उसे पकड़ लिया। हालांकि, संदिग्ध वस्तु क्या थी और यात्री के भागने की वजह क्या थी, इसकी जानकारी ट्वीट में नहीं दी गई है।
मलेशिया के कुआलालंपुर का बताया गया है नागरिक
CISF ने बताया कि यात्री के सामान की आगे जांच करने पर उसके अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में एक अज्ञात अर्धठोस पदार्थ छिपा हुआ मिला। यात्री ने खुद को मलेशिया के कुआलालंपुर में रहने वाला NRI बताया। इसके बाद यात्री और उसके सामान को आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। CISF ने कहा कि उसके जवानों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई मेट्रो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
CISF द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर कई रिएक्शन आए हैं। कई कमेंट जवान द्वारा फुर्ती दिखाते हुए तेजी से लिए गए एक्शन की तारीफ को लेकर थे। पार्थ नामक यूजर ने लिखा- "अगर यह कोई और देश होता, तो उसे गोली मार दी जाती! CISF वालों को शाबाशी।" हर्ष चौधरी नामक यूजर ने लिखा- "CISF वालों ने हालात को बहुत अच्छे से समझा।" एक अन्य यूजर ने लिखा- संदिग्ध व्यक्ति से ज्यादा तेज तो अपना जवान दौड़ गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें