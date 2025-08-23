Hindi Newsएनसीआर Newssuspect arrested near rail bhawan sansad bhawan cisf arrested him verifying identity latest update
संसद भवन के पास लगातार दूसरे दिन दिखा संदिग्ध शख्स, CISF ने पकड़ा
देश की संसद भवन के पास लगातार दूसरे दिन एक संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी देखी गई। सीआईएसएफ ने फुर्ती दिखाते हुए संसद भवन के पास शख्स को हिरासत में ले लिया है।
Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीSat, 23 Aug 2025 10:40 AM
देश की संसद के पास लगातार दूसरे दिन संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। संसद भवन के पास एक शख्स को सीआईएसएफ ने हिरासत में लिया है। जवानों ने उसे संदिग्ध स्थिति में देखते हुए तुरंत हिरासत में लिया है। अब उसके दस्तावेज वेरिफाई किए जा रहे हैं। शुक्रवार को भी एक शख्स संसद की दीवार फांदकर अंदर घुस गया था।
एक दिन पहले एक शख्स दीवार फांदकर अंदर घुस गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, वह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा था। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति को संसद की बाहरी दीवार के पास से सतर्क CISF और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने तुरंत पकड़ लिया। वह शायद अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले 20 वर्षीय रामा के रूप में हुई है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है। उससे आगे की पूछताछ और जांच जारी है।
