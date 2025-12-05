Hindustan Hindi News
देश के सबसे युवा राज्यपाल थे स्वराज कौशल, मात्र 37 की उम्र में मिली थी ये बड़ी जिम्मेदारी

संक्षेप:

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल देश के सबसे युवा राज्यपाल थे। मात्र 37 साल की उम्र में उन्हें मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया था।

Dec 05, 2025 06:12 am IST
मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का गुरुवार को निधन हो गया। वह 1990 में महज 37 वर्ष की उम्र में मिजोरम के राज्यपाल बने और उस समय देश के सबसे युवा राज्यपाल थे।

वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल 73 वर्ष के थे। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने एक बयान में बताया कि सीने में दर्द के बाद स्वराज कौशल की बेटी और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और परिवार के अन्य सदस्य उन्हें एम्स ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्रियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के नेताओं ने 10 तालकटोरा रोड स्थित बांसुरी के आवास पर पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। कौशल का अंतिम संस्कार लोधी रोड श्मशान घाट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी तथा आरएसएस के कई नेताओं की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली पुलिस की एक टुकड़ी ने श्मशान घाट पर पूर्व राज्यपाल को अंतिम सलामी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का 2019 में निधन हो गया था।

‘आपकी बेटी होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव’

बांसुरी स्वराज ने ‘एक्स’ पर एक भावुक पोस्ट में कहा कि उनके पिता का स्नेह, अनुशासन, सादगी, देशभक्ति और असीम धैर्य उनके जीवन का प्रकाश पुंज था। बांसुरी ने कहा कि दिल गहरी पीड़ा से भर गया है। आपकी बेटी होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है और आपकी विरासत, मूल्य एवं आशीर्वाद मेरे आगे के सफर का आधार होंगे।’

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वराज कौशल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन की खबर पीड़ादायक है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन और विधि क्षेत्र में कौशल के योगदान को याद किया तथा कहा कि राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी सेवा अविस्मरणीय है।

स्वराज कौशल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्ति किया। मोदी ने कहा कि स्वराज कौशल के निधन से दुखी हूं। उन्होंने खुद को एक वकील और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया जो वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कानूनी पेशे का उपयोग करने में विश्वास करते थे।

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी स्वराज कौशल के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा मिजोरम के पूर्व राज्यपाल, पूर्व सांसद और देश के प्रख्यात कानूनविद स्वराज कौशल के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुःख हुआ। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा।

