सूर्या मर्डर केसः खोड़ा में अवैध रूप से चल रहे दो मदरसे सील, तीसरे पर कार्रवाई की तैयारी
गाजियाबाद में बकरीद के दिन मुस्लिम दोस्तों द्वारा धोखे से कत्ल किए गए सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन का ऐक्शन लगातार जारी है। खोड़ा थानाक्षेत्र में हुए इस हत्याकांड के बाद क्षेत्र में चल रहे दो मदरसों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा एक और मदरसे को सील करने की तैयारी की जा रही है।
गाजियाबाद के खोड़ा थानाक्षेत्र में बकरीद के दिन हुए सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। यहां अवैध रूप से चल रहे दो मदरसों को सील कर दिया। एक और मदरसा सील करने की तैयारी है।
प्रशासनिक टीम ने लोकप्रिय विहार स्थित मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम-उल-उलूम और बीरबल मोहल्ले में संचालित सुल्तान अलाफरीन मदरसे को सील कर नोटिस चस्पा किया। दोनों मदरसों के विद्युत कनेक्शन भी काट दिए गए। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। मदरसा रमानिया अरनिया पासीमूल उलूक पर भी कार्रवाई की तैयारी है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि तीनों मदरसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मान्यता के बिना चल रहे हैं।
11 बच्चे फंसे
मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम-उल-उलूम के दरवाजे पर जब टीम पहुंची तो काफी देर तक किसी ने गेट नहीं खोला। टीम ने उसे सील कर दिया, जबकि अंदर 11 बच्चे मौजूद थे। मदरसा कमेटी के प्रमुख सचिव इलियास सैफी ने बच्चों के बारे में बताया। करीब आधे घंटे बाद सभी को पीछे के गेट से निकाला गया। सैफी ने कहा कि प्रशासनिक टीम ने कागजात दिखाने का मौका तक नहीं दिया गया।
आरोपी का मकान तोड़ने की कोशिश
सूर्या हत्याकांड में आरोपी के मकान पर सोमवार रात तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। इससे तनाव बढ़ गया। एहतियातन मकान के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। बकरीद के दिन असद ने 11वीं के छात्र 17 वर्षीय सूर्या चौहान को चाकू घोंप दिया था। 29 मई को उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही खोड़ा में तनाव है। हत्यारोपी असद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया था, जबकि उसका पिता नवाब और दो दोस्त आतिफ व फरहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
सोमवार को प्रशासन ने असद के पिता नवाब के पुराने मकान पर नोटिस चस्पा किया था, जो सरकारी जमीन पर बना है। हालांकि, यह मकान नवाब छह माह पहले ही करीब 52 लाख रुपये में बेच चुका था और फिलहाल किराये के फ्लैट में रह रहा था। आरोप है कि सोमवार रात अज्ञात लोग नोटिस लगे हुए मकान पर पहुंचे और गेट व इस पर लगा ताला तोड़ने का प्रयास करने लगे।
खोड़ा का एक भी मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं
जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मुताबिक खोड़ा क्षेत्र में एक भी मदरसा पंजीकृत नहीं है, जबकि यहां पिछले 30 साल से मदरसे चल रहे हैं। इसी के आधार पर प्रशासन ने सर्वे कराया था, जिसमें खोड़ा में तीन मदरसे संचालित होते मिले। अधिकारियों का कहना है कि दो मदरसे सील कर दिए गए हैं। तीसरे पर भी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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