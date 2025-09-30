surya kumar yadav targests surya kumar yadav again अपनी 2-4 लाख की मैच फीस दान देंगे, बहुत एहसान करेंगे; मान नहीं रहे AAP नेता, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newssurya kumar yadav targests surya kumar yadav again

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव इन दिनों आम आदमी पार्टी के निशाने पर हैं। आप के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार यादव को पहले मैच फीस पहलगाम पीड़ितों को कमाई डोनेट करने की चुनौती दी और जब उन्होंने पूरे टूर्नामेंट की मैच फीस दान कर दी है तो घमासान बढ़ गया है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 09:28 AM
पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की वजह से भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव इन दिनों आम आदमी पार्टी (आप) के निशाने पर हैं। आप के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार यादव को पहले मैच फीस पहलगाम पीड़ितों को कमाई डोनेट करने की चुनौती दी और जब उन्होंने पूरे टूर्नामेंट की मैच फीस दान कर दी है तो घमासान बढ़ गया है। एक तरफ जहां भारद्वाज पर उनके बयान के लिए भाजपा हमलावर है तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री ने अब पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा पर कॉमेंट करते हुए परोक्ष रूप से सूर्य कुमार यादव को निशाना बनाया है।

सौरभ भारद्वाज ने सलमान आगा की ओर से मैच फीस 'ऑपरेशन सिंदूर' की वजह से मारे गए लोगों के परिवारों को दान करने की खबर साझा करते हुए लिखा, 'पाकिस्तान के कप्तान अपनी 2-4 लाख की मैच फीस दान देंगे, बहुत एहसान करेंगे अपने देश पर, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सैंकड़ों करोड़ कमाए, जो ब्रॉडकास्टिंग से कमाया, विज्ञापन से कमाया, वो दान नहीं देंगे । क्योंकि धंदा है पर गंदा है। ये प्लेयर सरकार और राजनीति के छोटे मोहरे हैं- जनता को बनाते रहिए मूर्ख।'

माना जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज ने सलमान आगा के बहाने सूर्य कुमार यादव पर निशाना साधा है जिन्होंने एशिया कप टूर्नामेंट के सभी मैच से मिली फीस को पहलाम हमले के पीड़ित परिवारों और आर्म्ड फोर्सेज को दान करने का ऐलान किया है। सूर्य कुमार यादव को सौरभ भारद्वाज ने अपनी कमाई यह कहते हुए दान करने की चुनौती दी थी कि... सूर्य कुमार यादव यदि तुम्हारी औकात है तो...। असल में आम आदमी पार्टी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का विरोध कर रही थी।

पहले मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद जब सूर्य कुमार यादव ने जीत को सेना को समर्पित किया तो भारद्वाज भड़क उठे और उन्होंने भारतीय कप्तान के लिए 'तू-तड़ाके' की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें चुनौती दी थी।