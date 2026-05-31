इंसाफ तो मिला लेकिन.. बाकियों का भी हो एनकाउंटर, क्या बोलीं सूर्या की मां- VIDEO
गाजियाबाद के खोडा में सूर्या प्रताप चौहान की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी की पुलिस के साथ एनकाउंटर में मौत हो गई है। इस कार्रवाई पर सूर्या की मां ने कहा कि इंसाफ अभी अधूरा है…
गाजियाबाद के खोडा क्षेत्र में 17 वर्षीय सूर्या प्रताप चौहान की हत्या के मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी एवं 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश असद यूपी पुलिस के एनकाउंटर में घायल हो गया जिसकी बाद में मौत हो गई। मुख्य आरोपी असद के मारे जाने पर सूर्या की मां की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मांग की है कि अभी इंसाफ पूरा नहीं हुआ है। बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए।
इंसाफ मिला लेकिन
सूर्या की मां ने कहा कि हमें विश्वास था कि हमको मोदी और योगी बाबा जरूर इंसाफ दिलाएंगे। हां हमको इंसाफ मिला है लेकिन अभी यह अधूरा है। अभी 6 बंदे और हैं जो मेरे बेटे की हत्या में शामिल रहे हैं। उनका भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए। उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। यदि गाजियाबाद में नहीं उनके मकान हैं तो गांवों में जाकर उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए।
जैसे हमें सड़क पर ला खड़ा किया वैसे ही…
सूर्या की मां ने कहा कि हत्यारों ने जिस प्रकार हमारे परिवार को सड़क पर ला खड़ा किया है। इंसाफ की मांग है कि ठीक उसी तरह उनको भी बीच सड़क लाकर खड़ा किया जाए। हमारे जैसे गरीब को उन्होंने मार दिया लेकिन जो संत हमारी मदद करते हैं उनको भी आरोपियों ने नहीं बख्शा… आरोपियों ने उन पर भी गोलीबारी करके जानलेवा हमला किया। पुलिस को भी नहीं छोड़ा… आरोपियों ने पुलिस पर भी गोली चलाई।
सीएम योगी से करूंगी मुलाकात
सूर्या की मां ने यह भी कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपनी फरियाद लेकर मुलाकात करेंगी। वहीं पुलिस उपायुक्त (नगर/ट्रांस हिंडन/मुख्यालय) धवल जायसवाल ने रविवार को बताया कि सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड में वॉन्टेड 50 हजार रुपये के इनामी असद को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस पर आरोपी ने गोली चला दी। इसके बाद पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें असद घायल हो गया।
एनकाउंटर में हुआ घायल, इलाज के दौरान मौत
पुलिस अधिकारी ने बताया कि असद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच और मुठभेड़ से संबंधित सभी कानूी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। आरोपी के मारे जाने के बाद आम लोगों में कानून को लेकर भरोसा बढ़ा है। आरोपी असद खोडा थाना क्षेत्र स्थित मदरसे वाली गली का रहने वाला था। वह वॉन्टेड था। पुलिस ने उसके सिर पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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