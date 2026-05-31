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इंसाफ तो मिला लेकिन.. बाकियों का भी हो एनकाउंटर, क्या बोलीं सूर्या की मां- VIDEO

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के खोडा में सूर्या प्रताप चौहान की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी की पुलिस के साथ एनकाउंटर में मौत हो गई है। इस कार्रवाई पर सूर्या की मां ने कहा कि इंसाफ अभी अधूरा है…

गाजियाबाद के खोडा क्षेत्र में 17 वर्षीय सूर्या प्रताप चौहान की हत्या के मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी एवं 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश असद यूपी पुलिस के एनकाउंटर में घायल हो गया जिसकी बाद में मौत हो गई। मुख्य आरोपी असद के मारे जाने पर सूर्या की मां की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मांग की है कि अभी इंसाफ पूरा नहीं हुआ है। बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए।

इंसाफ मिला लेकिन

सूर्या की मां ने कहा कि हमें विश्वास था कि हमको मोदी और योगी बाबा जरूर इंसाफ दिलाएंगे। हां हमको इंसाफ मिला है लेकिन अभी यह अधूरा है। अभी 6 बंदे और हैं जो मेरे बेटे की हत्या में शामिल रहे हैं। उनका भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए। उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। यदि गाजियाबाद में नहीं उनके मकान हैं तो गांवों में जाकर उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए।

जैसे हमें सड़क पर ला खड़ा किया वैसे ही…

सूर्या की मां ने कहा कि हत्यारों ने जिस प्रकार हमारे परिवार को सड़क पर ला खड़ा किया है। इंसाफ की मांग है कि ठीक उसी तरह उनको भी बीच सड़क लाकर खड़ा किया जाए। हमारे जैसे गरीब को उन्होंने मार दिया लेकिन जो संत हमारी मदद करते हैं उनको भी आरोपियों ने नहीं बख्शा… आरोपियों ने उन पर भी गोलीबारी करके जानलेवा हमला किया। पुलिस को भी नहीं छोड़ा… आरोपियों ने पुलिस पर भी गोली चलाई।

सीएम योगी से करूंगी मुलाकात

सूर्या की मां ने यह भी कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपनी फरियाद लेकर मुलाकात करेंगी। वहीं पुलिस उपायुक्त (नगर/ट्रांस हिंडन/मुख्यालय) धवल जायसवाल ने रविवार को बताया कि सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड में वॉन्टेड 50 हजार रुपये के इनामी असद को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस पर आरोपी ने गोली चला दी। इसके बाद पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें असद घायल हो गया।

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एनकाउंटर में हुआ घायल, इलाज के दौरान मौत

पुलिस अधिकारी ने बताया कि असद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच और मुठभेड़ से संबंधित सभी कानूी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। आरोपी के मारे जाने के बाद आम लोगों में कानून को लेकर भरोसा बढ़ा है। आरोपी असद खोडा थाना क्षेत्र स्थित मदरसे वाली गली का रहने वाला था। वह वॉन्टेड था। पुलिस ने उसके सिर पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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