मेडिकल बोर्ड का काम सिर्फ यह है...; सरोगेसी से बच्चा पाने के इच्छुक कनाडाई कपल को HC ने दी बड़ी राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोगेसी की मदद से माता-पिता बनने के इच्छुक एक कपल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें कनाडा से वर्चुअली (ऑनलाइन) पेश होने की इजाजत दे दी है, ताकि वे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के सामने सरोगेसी से जुड़ी कार्रवाई में हिस्सा ले सकें। इस बारे में आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि, क्योंकि मेडिकल बोर्ड को इस मामले में मुख्य रूप से सिर्फ संबंधितों के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करनी है, इसलिए उसे इस स्टेज पर कपल की फिजिकल मौजूदगी पर जोर नहीं देना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि को पूरे मेडिकल रिकॉर्ड के साथ बोर्ड के सामने फिजिकली पेश होना होगा और इस दौरान अगर बोर्ड को कपल से कोई स्पष्टीकरण चाहिए होगा, तो वर्चुअल बातचीत ही काफी होगी।

जस्टिस सचिन दत्ता ने इस बारे में 10 नवंबर को दिए अपने आदेश में कहा, 'ऐसा कोई कारण नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड इस मामले में प्रैक्टिकल नजरिया न अपनाए और याचिकाकर्ताओं को वर्चुअली पेश होने की इजाजत न दे, खासकर तब जब सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 के सेक्शन 4(iii)(a) के तहत डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड का काम मुख्य रूप से केवल संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पिटीशनर्स अपने पक्ष में 'मेडिकल इंडिकेशन का सर्टिफिकेट' जारी करने के योग्य हैं या नहीं।'

कोर्ट ने कहा कि यह काम काफी हद तक संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड को देखने से जुड़ा है, और अगर कपल से कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो वर्चुअल बातचीत ही काफी होगी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने बोर्ड के मार्च में दिए उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया, जिसमें उसने कपल को ऑनलाइन पेश होने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने कपल को कार्यवाही के लिए वर्चुअली पेश होने की इजाज़त देते हुए कहा, 'इस बात का भी कोई कारण नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड वर्चुअल सुनवाई करने के लिए खुद को तैयार क्यों न करे, जैसा कि सरोगेसी रेगुलेशन, 2023 के सेक्शन 5(3) और 5(4) के तहत स्टेट बोर्ड के लिए जरूरी है।'

कोर्ट ने यह फैसला उस कपल की याचिका पर सुनाया, जिनकी शादी साल 2015 में हुई थी, लेकिन अबतक उनका कोई बच्चा भी नहीं है। यह कपल साल 2022 से कनाडा में रह रहा है और वहीं पर काम करता है। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल बोर्ड के सामने एक आवेदन दिया था, जिसमें 'जेस्टेशनल सरोगेसी के लिए मेडिकल इंडिकेशन का सर्टिफिकेट' मांगा गया था और वर्चुअल सुनवाई के जरिए बोर्ड की कार्यवाही में शामिल होने की इजाज़त भी मांगी गई थी। लेकिन बोर्ड ने उन्हें इजाजत नहीं दी।

कपल ने विदेश में रहने और नौकरी करने की वजह से फिजिकली पेश होने में मुश्किलें बताई, और अर्जेंट छुट्टी की मंजूरी लेने में लॉजिस्टिक दिक्कतों और कम समय में इंटरनेशनल ट्रैवल के ज्यादा खर्च का हवाला भी दिया। लेकिन, इसके बाद भी बोर्ड ने उन्हें वर्चुअल पार्टिसिपेशन की इजाजत नहीं दी और एक नोटिस जारी करके उन्हें फिजिकली पेश होने का निर्देश दिया। जिसके बाद कपल ने बोर्ड के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान बोर्ड के वकील ने इस अपील का विरोध किया और किसी भी तरह के शोषण की संभावना को खत्म करने के लिए आमने-सामने होकर प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत पर जोर दिया।