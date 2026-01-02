Hindustan Hindi News
'वैचारिक आतंकवाद पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक' लिटरेचर फेस्ट से पहले बोले कपिल मिश्रा

मिश्रा ने साथ ही ये बताया कि इस लिटरेचर फेस्टिवल के द्वारा जिहादी और नक्सली वैचारिक आतंकवाद इस देश में चलाने की जो कोशिश की गई थी उनपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी।

Jan 02, 2026 12:15 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा अक्सर अपने बयानों के वजह से चर्चा में रहते हैं। मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में शब्दोत्सव शुरू हो रहा है जिसमें 100 से ज्यादा स्पीकर आ रहे है 6 कल्चरल इवेंट के साथ ही कवि सम्मेलन हो रहे हैं। मिश्रा ने इस कार्यक्रम को 'सर्जिकल स्ट्राइक' करार देते हुए कहा कि ये भारत की ज्ञान परंपरा, संस्कृति और वैचारिक चेतना को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाला एक स्थायी ब्रांड बनाएगा।

दिल्ली सरकार और सुरुचि प्रकाशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के छात्र-छात्राएं प्रोफेसर भी शामिल होंगे। मिश्रा ने साथ ही ये बताया कि इस लिटरेचर फेस्टिवल के द्वारा जिहादी और नक्सली वैचारिक आतंकवाद इस देश में चलाने की जो कोशिश की गई थी उनपर सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 'भारत में खासतौर पर संस्कृति और साहित्य के नाम पर जो एक देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी विचारधार परोसने की जो कोशिश की गई थी उसका प्रतिकार करने के लिए भी इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण हैं। मिश्रा ने बताया कि लिटरेचर फेस्टिवल हर साल मनाया जाएगा। साहित्य व कला के नाम पर अबतक जिहादी नक्सली विचारों को परोसा जाता था, मगर अब वो दौर नहीं.. ये मोदी जी का नया भारत है।'

आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। आयोजन 2 जनवरी से 4 जनवरी तक चलेगा। ‘दिल्ली शब्दोत्सव 2026’ का भव्य उद्घाटन 2 बजे होगा जिसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। आपको बता दें कि शब्दोत्सव में प्रवेश मुफ्त है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है।

