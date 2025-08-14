कोर्ट पर ही करना चाहता था काला जादू! दिल्ली की अदालत में सुनवाई के बीच चावल फेंकने लगा आरोपी

अभियुक्त ने अदालत में चावल के दाने फेंककर बिखेर दिए, इसके बाद वकीलों ने काम करने से इनकार कर दिया और कहा कि उसने काला जादू किया है, ऐसे में जब तक चावल नहीं साफ होंगे अदालत कार्यवाही को जारी ना रखे।

दिल्ली की एक अदालत में हाल ही में उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब एक अभियुक्त ने सुनवाई के दौरान अदालत में ढेर सारे चावल के दाने फेंक दिए। इसके बाद बाद घबराए वकीलों ने उस पर काला जादू व टोना टोटका करने का शक जताते हुए चावल हटने तक अदालत से कामकाज ना करने का अनुरोध किया। जिसके बाद अदालत ने पेशे से सर्जन अभियुक्त के इस कृत्य पर घोर आपत्ति जताई और कहा कि 'यह बेहद चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि वर्तमान अभियुक्त डॉ. चंदर विभास, जो कि ना केवल पेशे से सर्जन हैं बल्कि शिक्षित व संभ्रांत वर्ग से भी आते हैं, ने इस तरह का अनुचित व्यवहार किया और अदालती कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की।'

अदालत ने कहा, 'कोर्ट रूम एक ऐसा स्थान है जहां न्याय मांगा जाता है और दिया जाता है। ऐसे में इसकी गरिमा बनाए रखना कानून के शासन के लिए आवश्यक है। अदालत के प्रति अनादर या न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान डालना एक हानिकारक सार्वजनिक संदेश भेजता है, और अभियुक्त के ऐसे प्रत्यक्ष कृत्यों या व्यवहार ने ना केवल कार्यवाही को बाधित करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर किया, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था की नींव को भी खतरे में डाला है।'

इसके बाद जज ने अभियुक्त की इस हरकत की वजह से अदालत की कार्यवाही लगभग 15-20 मिनट तक रुकने और समय नष्ट होने के अपराध का संज्ञान लेते हुए उसे अदालत उठने तक कारावास और 2,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि अभियुक्त को भी बाद में अपनी गलती का अहसास हुआ और उसने घुटनों के बल बैठकर अदालत से क्षमायाचना की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन की अदालत में 11 अगस्त को हुई। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के कर्मचारियों और वकीलों ने उन्हें बताया कि एक अभियुक्त ने जानबूझकर जमीन पर चावल फेंके हैं।

जिसके बाद उन्होंने कहा, 'अदालत कक्ष भरा हुआ है और यहां उपस्थित वकीलों ने अदालत से यहां चारों तरफ बिखरे चावल को हटाने या साफ करवाने का अनुरोध किया है, क्योंकि इस स्थिति में वे अपने मामलों की सुनवाई के लिए आगे आने से हिचकिचा रहे हैं।' इसके बाद जज ने अभियुक्त को ज़मीन पर पड़े चावल उठाने का निर्देश दिया और सफाई के लिए तुरंत एक सफाईकर्मी को भी बुलाया।

जज ने कहा, 'जब तक सफाईकर्मी नहीं आ जाता और यहां पड़े चावल साफ नहीं हो जाते, तब तक यहां मौजूद वकीलों के अनुरोध पर अदालत की कार्यवाही को रोक दिया गया है क्योंकि उन्हें अभियुक्त द्वारा काला जादू करने का संदेह है। सफाईकर्मी 10 मिनट बाद आया और उसने जमीन साफ कर दी।'

इसके बाद अदालत ने वर्चुअली पेश हुए अभियुक्त के वकील को इस बारे में बताया और वकील ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समय मांगा। इसके बाद अभियुक्त ने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी।

फिर जब दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू हुई, तो न्यायाधीश ने कहा, 'अभियुक्त के ऐसे प्रत्यक्ष कृत्यों या व्यवहार ने ना केवल कार्यवाही को बाधित करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर किया, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था की नींव को भी खतरे में डाला है।' इसके बाद अदालत ने कहा कि बीएनएस की धारा 267 (न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या व्यवधान) यह सुनिश्चित करती है कि अदालतें बिना किसी उत्पीड़न या व्यवधान के काम कर सकें।