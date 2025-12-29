सूरजकुंड मेले में इस बार 100 कमर्शियल स्टॉल, झूले भी होंगे ज्यादा; बड़े अपडेट

संक्षेप: सूरजकुंड मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। मेले में हस्तशिल्प के साथ करीब 100 कमर्शियल स्टॉल भी होंगे। इस बार अम्यूजमेंट पार्क का विस्तार किया जा रहा है ताकि झूलों की संख्या बढ़ सके।

अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होगा। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार यूपी और मेघालय को थीम राज्य और मिस्र को सहयोगी देश चुना गया है। मेले में हस्तशिल्प के साथ करीब 100 कमर्शियल स्टॉल भी होंगे, जिनके लिए हरियाणा पर्यटन निगम ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पर्यटकों की सुविधा के लिए अम्यूजमेंट पार्क का विस्तार किया जा रहा है ताकि झूलों की संख्या बढ़ सके। मेला परिसर को ग्रामीण रंग देने के लिए दीवारों पर लिपाई का काम पूरा हो चुका है और जल्द सजावट शुरू की जाएगी।

100 कमर्शियल स्टॉल होंगे अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हस्तशिल्प कला के साथ करीब सौ व्यावसायिक (कमर्शियल) स्टॉल भी देखने को मिलेंगे। पर्यटक हस्तशिल्प कला के साथ इन स्टॉल से घर के अलावा आवश्यक वस्तुओं की भी खरीदारी कर सकेंगे। इसके लिए हरियाणा पर्यटन निगम ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेला परिसर में कमर्शियल स्टॉल गेट नंबर एक और दो के पास लगाए जाएंगे।

तैयारियां तेज अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के आयोजन को लेकर कई स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हट्स पर छान बांधने का काम जारी हैं। वहीं अस्थायी स्टॉल को स्थायी करने का काम अंतिम चरणों में चल रहा है। इस बार अंतरराष्ट्रीय मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा।

यूपी और मेघालय को होंगे थीम राज्य इस साल उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम राज्य, जबकि मिस्त्र को सहयोगी देश चुना गया है। हरियाणा पर्यटन निगम ने अब हस्तशिल्पियों के साथ मेले में कमर्शियल स्टॉल के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर स्टॉल के लिए आवेदन कर सकते हैं।

झूले भी अधिक देखने को मिलेंगे पर्यटन निगम ने मेले में लगने वाले अम्यूजमेंट पार्क को विस्तार देने का फैसला किया है, ताकि अधिक झूले लगाए जा सके। इसके अलावा पर्यटकों को आवाजाही में कोई परेशानी न हो। अम्यूजमेंट पार्क के लिए जगह कम होने की वजह से शनिवार एवं रविवार को पर्यटकों की संख्या अधिक होने पर पर्यटकों को आवाजाही में परेशानी होती है। जगह अधिक होने से झूलों की संख्या बढ़ने के साथ आवाजाही भी आसान होगी।