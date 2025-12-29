Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newssurajkund mela update will be 100 commercial stalls and more rides
सूरजकुंड मेले में इस बार 100 कमर्शियल स्टॉल, झूले भी होंगे ज्यादा; बड़े अपडेट

सूरजकुंड मेले में इस बार 100 कमर्शियल स्टॉल, झूले भी होंगे ज्यादा; बड़े अपडेट

संक्षेप:

सूरजकुंड मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। मेले में हस्तशिल्प के साथ करीब 100 कमर्शियल स्टॉल भी होंगे। इस बार अम्यूजमेंट पार्क का विस्तार किया जा रहा है ताकि झूलों की संख्या बढ़ सके। 

Dec 29, 2025 04:31 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होगा। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार यूपी और मेघालय को थीम राज्य और मिस्र को सहयोगी देश चुना गया है। मेले में हस्तशिल्प के साथ करीब 100 कमर्शियल स्टॉल भी होंगे, जिनके लिए हरियाणा पर्यटन निगम ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पर्यटकों की सुविधा के लिए अम्यूजमेंट पार्क का विस्तार किया जा रहा है ताकि झूलों की संख्या बढ़ सके। मेला परिसर को ग्रामीण रंग देने के लिए दीवारों पर लिपाई का काम पूरा हो चुका है और जल्द सजावट शुरू की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

100 कमर्शियल स्टॉल होंगे

अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हस्तशिल्प कला के साथ करीब सौ व्यावसायिक (कमर्शियल) स्टॉल भी देखने को मिलेंगे। पर्यटक हस्तशिल्प कला के साथ इन स्टॉल से घर के अलावा आवश्यक वस्तुओं की भी खरीदारी कर सकेंगे। इसके लिए हरियाणा पर्यटन निगम ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेला परिसर में कमर्शियल स्टॉल गेट नंबर एक और दो के पास लगाए जाएंगे।

तैयारियां तेज

अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के आयोजन को लेकर कई स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हट्स पर छान बांधने का काम जारी हैं। वहीं अस्थायी स्टॉल को स्थायी करने का काम अंतिम चरणों में चल रहा है। इस बार अंतरराष्ट्रीय मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा।

यूपी और मेघालय को होंगे थीम राज्य

इस साल उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम राज्य, जबकि मिस्त्र को सहयोगी देश चुना गया है। हरियाणा पर्यटन निगम ने अब हस्तशिल्पियों के साथ मेले में कमर्शियल स्टॉल के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर स्टॉल के लिए आवेदन कर सकते हैं।

झूले भी अधिक देखने को मिलेंगे

पर्यटन निगम ने मेले में लगने वाले अम्यूजमेंट पार्क को विस्तार देने का फैसला किया है, ताकि अधिक झूले लगाए जा सके। इसके अलावा पर्यटकों को आवाजाही में कोई परेशानी न हो। अम्यूजमेंट पार्क के लिए जगह कम होने की वजह से शनिवार एवं रविवार को पर्यटकों की संख्या अधिक होने पर पर्यटकों को आवाजाही में परेशानी होती है। जगह अधिक होने से झूलों की संख्या बढ़ने के साथ आवाजाही भी आसान होगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में इस दिन होगी बारिश, कल घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट; 3 जनवरी तक का हाल
ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में एयर होस्टेस की संदिग्ध हालत में मौत, पार्टी करने गई थी दोस्त के घर
ये भी पढ़ें:दिल्ली में बीच सड़क स्टंट; पुलिस ने सिखाया सबक, 5 को दबोचा, कारें भी उठाई

लिपाई का काम पूरा हो चुका

मेला परिसर को ग्रामीण माहौल देने के लिए स्टॉल्स और मेला परिसर की दीवारों पर मिट्टी और गोबर की लिपाई की जाती है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। मुख्य चौपाल पर राजस्थान के कोटा पत्थर और ग्रेनाइट लगाने का भी काम तेजी से चल रहा है। यह काम 10 से 15 दिनों में पूरा हो जाएगा। वहीं जनवरी के दूसरे सप्ताह के मेला परिसर को सजाने का काम शुरू हो जाएगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।