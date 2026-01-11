Surajkund Mela 2026 : सूरजकुंड मेला के लिए हर आधे घंटे में मिलेंगी बस; जानें किराया-स्टॉप, टाइमिंग
Surajkund Mela 2026 : फरीदाबाद में लगने वाले अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के लिए 31 जनवरी शनिवार सुबह 7 बजे से पहली बस बल्लभगढ़ से बस चलेगी। यहां से प्रत्येक 30 मिनट के बाद पर्यटकों को बस मिलेगी।
फरीदाबाद में लगने वाले अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के लिए 31 जनवरी शनिवार सुबह 7 बजे से पहली बस बल्लभगढ़ से बस चलेगी। यहां से प्रत्येक 30 मिनट के बाद पर्यटकों को बस मिलेगी। इसके अलावा शनिवार और रविवार को प्रत्येक 15 मिनट के बाद बस का संचालन होगा। हरियाणा रोडवेज प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। प्रत्येक दिन 20 बसों का संचालन किया जाएगा।
हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद यातायात प्रबंधक नवनीत बजाज ने खुलासा किया कि अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में बसों का ठीक ढंग से संचालन के चलते ड्राइवरों व कंडक्टरों की छुट्टी पर पाबंदी लगाने के आदेश किए जाएंगे। इसके अलावा सभी को साफ-सुथरी वर्दी पहनने के निर्देश होंगे। आदेश में जो वर्दी नहीं पहनकर आएगा उस पर 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा।
6 इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी
प्रबंधक ने बताया कि बस व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए 6 इंस्पेक्टर की ड्यूटी भी लगाई जाएगी, ताकि किसी भी पर्यटक को बस के आवागमन में परेशानी नहीं हो। विभाग की ओर से बसों की समय सारिणी और किराया सूची करीब-करीब तैयार कर ली गई है।
सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक चलेंगी बसें
बसों का संचालन सुबह 7.00 बजे से रात 21.00 बजे तक किया गया है। इसके लिए विभाग ने 20 बसें चलाने का फैसला लिया है। मेला स्थल सूरजकुंड से बडखल मेट्रो स्टेशन लिए बस शटल सेवा (मिनी बसें ) सुबह 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 दोपहर 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 शाम 16.30,17.30 व 18.30 बजे चलेंगी। इस व्यवस्था से मेले में जाने वाले दर्शकों को काफी सहूलियत मिलेगी।
किराया सूची
बड़खल मेट्रो स्टेशन से मेला परिसर : 10 रुपये
बदरपुर से सूरजकुंड मेला परिसर : 20 रुपये
बल्लभगढ़ से सूरजकुंड मेला परिसर : 25 रुपये
नवनीत बजाज, यातायात प्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, फरीदाबाद, ''सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के लिए बसों की किसी प्रकार से कमी नहीं रहने दी जाएगी। 20 बसों को प्रतिदिन चलाया जाएगा। दो बसों को बड़खल मेट्रो स्टेशन से आवाजाही के लिए रखा जाएगा। सभी प्रमुख जगहों पर बसों के टाइम टेबल भी रखे जाएंगे। इसके अलावा सभी ड्राइवर और कंडक्टर साफ-सुथरी वर्दी में ड्यूटी देंगे।''