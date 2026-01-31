सूरजकुंड मेला का आगाज आज; थीम स्टेट से डेट, टिकट और टाइमिंग से लेकर पार्किंग तक जानें सबकुछ

संक्षेप: Surajkund Mela 2026 : फरीदाबाद में आज से 39वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला का आगाज होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मेला का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलने की संभावना है। इसके बाद दोपहर 2 बजे से आम दर्शक मेला में प्रवेश कर सकेंगे।

दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में आज से 39वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला का आगाज होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मेला का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह सुबह 11:00 बजे से शुरू होगा और दोपहर 1:30 बजे तक चलने की संभावना है। इसके बाद दोपहर 2 बजे से आम दर्शक मेला में प्रवेश कर सकेंगे। मेला परिसर में 50 देशों की हस्तशिल्प कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।

कलाकारों का मेले के थीम राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय की पवेलियन को तैयार करने पर विशेष रूप से ध्यान रहा। वहीं, मुख्य चौपाल के आसपास के क्षेत्र में सहयोगी देश मिस्त्र की संस्कृति और सभ्यता देखने को मिलेगी। मेला परिसर को बहुत ही आकर्षक तरह से सजाया जा रहा है।

बता दें कि मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएग। 17 दिनों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा दिल्ली एनसीआर के लोग देश-विदेश की हस्तशिल्प कला को देखने के साथ उन्हें खरीद भी सकेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान देश-विदेश की संस्कृति एक छत के नीचे देखने को मिलेगी। इसके लिए दिल्ली कलाकार जमकर पसीना बहा रहे हैं।

हस्तशिल्पियों से मिलेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहली बार फरीदाबाद आएंगे। इसके चलते उनके स्वागत की विशेष रूप से तैयारियां चल रही है। उनका स्वागत हरियाणा की शान मानी जाने वाले हरियाणा की पगड़ी बांधी जाएंगी। इसके बाद वह थीम राज्य उत्तर प्रदेश व मेघालय के हस्तशिल्पियों से भी मुखातिब होंगे और उनकी हस्तशिल्प कला को भी देखेंगे।

आज से 18 बसें चलेंगी हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले के लिए शनिवार सुबह 7 बजे से पहली बस बल्लभगढ़ से बस चलेगी। प्रत्येक 30 मिनट के बाद पर्यटकों को बस मिलेंगी। इसके अलावा शनिवार व रविवार को प्रत्येक 15 मिनट के बाद बस का संचालन होगा। रोडवेज प्रशासन ने प्रत्येक दिन 18 बसों के संचालन की व्यवस्था की है।

स्टॉल पर रेट कार्ड लगाना होगा मेला में आने वाले पर्यटकों की सबसे बड़ी शिकायत रेट की रहती है और वह हस्तशिल्पियों पर ठगने का आरोप लगाते हैं। इस शिकायत को दूर करने के लिए सभी हस्तशिल्पियों के लिए रेट कार्ड लगाना आवश्यक कर दिया गया है। इससे पर्यटकों को हस्तशिल्प कला का सही मूल्य पता चल सके। अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी।

इस बार 1300 स्टॉल स्थापित किए गए हैं। यहां से भी खरीद सकेंगे टिकट आमजन मेले की टिकट काउंटर के साथ-साथ ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे। डीएमआरसी द्वारा ऑनलाइन टिकट की बिक्री शनिवार से शुरू कर दी जाएगी। पर्यटक भुगतान के लिए कैश, यूपीआई और ऑनलाइन माध्यमों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

मेले को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए 200 एमसीएफ टीमों को तैनात किया गया है, जो कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था पर 24 घंटे नजर रखेंगी। परिसर में साफ शौचालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है।

पर्यटन मंत्री ने तैयारियां परखीं हरियाणा पर्यटन मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शुक्रवार को मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने विभागों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।