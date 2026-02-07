Hindustan Hindi News
एनसीआर News
सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा, टूटकर गिरा झूला; कई लोग घायल

सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा, टूटकर गिरा झूला; कई लोग घायल

संक्षेप:

सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा हो गया है। मेले में एक झूला टूटकर गिर गया है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जाता है कि करीब 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं।

Feb 07, 2026 07:52 pm IST Krishna Bihari Singh
हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा हो गया है। सूरजकुंड मेले में झूला टूटकर गिरने से कई लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि हादसे में करीब कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फरीदाबाद पुलिस ने अभी किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मेले में लगा झूला अचानक टूट कर जमीन पर गिर गया। इससे मौके पर अफरा-तफरी फैल गई। हादसे के वक्त झूले के पास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लोग डर कर इधर-उधर भागने लगे। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जवान घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया।

हादसे की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्या ना आए। इस हादसे में 8 लोग गंभीरू रूप से घायल हो गए हैं। घायल लोगों को तुरंत वाहनों में लादकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है।

अपडेट जारी

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं।


