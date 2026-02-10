सूरजकुंड मेला हादसे के बाद बड़ा ऐक्शन, DCP मकसूद अहमद का तबादला
हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के पुलिस उपायुक्त (एनआईटी) के पद पर कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी मकसूद अहमद का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया।
आधिकारिक आदेशों के अनुसार, उन्हें पंचकूला पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद पर तैनात किया गया है। उनका तबादला फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला मैदान में झूले के टूटकर गिरने की घटना के तुरंत बाद हुआ है। इस घटना में बचाव कार्य के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस निरीक्षक की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। इस घटना के संबंध में रविवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।
विपक्ष ने इस त्रासदी के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया।आईपीएस अधिकारी के तबादले के आदेश के अलावा राज्य सरकार ने हरियाणा पुलिस सेवा के अधिकारी सुरेश कुमार का भी ट्रांसफर कर दिया।
नूंह में भारतीय रिजर्व बटालियन की दूसरी बटालियन में वर्तमान में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के रूप में कार्यरत कुमार का तबादला कर उन्हें होडल (पलवल) में डीएसपी के रूप में तैनात किया गया है। सरकार ने पुलिस के दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश सोमवार को जारी किया।
