सूरजकुंड दिवाली मेला; 300 स्टॉल, लजीज व्यंजन और हस्तशिल्प का संगम, कब से कब तक?
फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड में सूरजकुंड दिवाली मेला आयोजित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसका उद्घाटन करेंगे। मेले में करीब 300 स्टॉलों के जरिए देशभर के हस्तशिल्प का संगम दिखेगा।
हरियाणा के फरीदाबाद में 23 से 26 अक्टूबर तक तीसरे सूरजकुंड दिवाली मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का आयोजन पर्यटन विभाग की ओर से किया जाएगा। इस 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे और समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। मेले में करीब 300 स्टॉल लगेंगे, जहां देशभर के कारीगर अपने हस्तशिल्प, हथकरघा, सजावटी सामान और दिवाली उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। शाम को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रसिद्ध सूफी गायक कंवर ग्रेवाल भी अपनी प्रस्तुति देंगे।
23 से 26 अक्टूबर तक आयोजन
अधिकारियों ने बताया कि तीसरे सूरजकुंड दिवाली मेले का आयोजन फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला मैदान में 23 से 26 अक्टूबर के दौरान किया जाएगा। हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस 4 दिवसीय मेले में देशभर की हस्तशिल्प कला, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। मेले में करीब 300 स्टॉल लगाए जाएंगे।
सीएम सैनी करेंगे श्रीगणेश
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 23 अक्टूबर को मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल 26 अक्टूबर को समापन समारोह में शामिल होंगे।
अलग-अलग राज्यों का हस्तशिल्प का संगम
मेले में अलग-अलग राज्यों के हस्तशिल्प का संगम देखने को मिलेगा। विभिन्न राज्यों के कारीगर अपने हस्तनिर्मित उत्पाद, हथकरघा वस्तुएं, पारंपरिक कलाकृतियां, सजावटी सामान और दिवाली से संबंधित उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। इससे कारीगरों को अपने उत्पादों के प्रचार और व्यापक बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा।
बनाया जाएगा स्पेशल फूड कोर्ट
खानपान के शौकीनों के लिए मेले में विशाल विशेष फूड कोर्ट बनाया जाएगा। इस फूड कोर्ट में विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों के साथ लोकप्रिय खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध होंगे। इस फूड कोर्ट में प्रतिष्ठित फूड ब्रांड के पकवान भी उपलब्ध होंगे। खरीदारी के साथ खानपान के विविध विकल्प आने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
कंवर ग्रेवाल जमाएंगे रंग
मेले में शाम के वक्त होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक कलाकारों, नृत्य मंडलियों और पारंपरिक कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। प्रसिद्ध सूफी एवं लोक गायक कंवर ग्रेवाल की संगीतमय प्रस्तुति भी मेले की खास पेशकश होगी।
दिवाली की खरीदारी का अनुभव होगा शानदार
आयोजन का मकसद भारतीय हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के साथ सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। मेले में घर की सजावट का सामान और दिवाली से जुड़े उत्पाद उपलब्ध होंगे। यह मेला दिवाली की खरीदारी, मनोरंजन और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए लोगों को एक मंच प्रदान करेगा।
(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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