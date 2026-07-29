प्रदर्शनकारी और पुलिस, दोनों के आरोपों की जांच के लिए पैनल जरूरी; SC का नाबालिगों के लिए भी आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्यों में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच जरूरी है। इसके लिए एक उच्च-स्तरीय पैनल द्वारा निष्पक्ष और तटस्थ जांच की जरूरत है। कोर्ट ने बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले सभी नाबालिगों को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हालिया छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ज्यादतियों और पुलिसकर्मियों पर हमलों के आरोपों की स्वतंत्र जांच का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने माना कि आरोपों से प्रथम दृष्टया ऐसा मामला बनता है, जिसके लिए एक उच्च-स्तरीय पैनल द्वारा विस्तृत, निष्पक्ष और तटस्थ जांच की जरूरत है। साथ ही, कोर्ट ने बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले हिरासत में लिए गए सभी नाबालिगों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किए। बेंच ने कहा कि देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग आरोपों का समाधान बिना किसी निष्पक्ष और सबूत आधारित जांच के नहीं किया जा सकता। बेंच में जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।

राज्यों से पक्ष रखने को कहा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं के आरोपों से स्वतंत्र जांच का एक शुरुआती मामला बनता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी जांच में घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की चिंताओं और केंद्र सरकार की दलीलों की भी समान रूप से जांच होनी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने प्रस्तावित कमेटी के गठन को फिलहाल टाल दिया और केंद्र तथा संबंधित राज्यों को कमेटी के स्वरूप पर फैसला लेने से पहले अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया।

दंडात्मक कार्रवाई पर रोक इस बीच, अदालत ने सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी-वियर कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड और पीसीआर कॉल को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। पुलिस को प्रदर्शनकारियों के व्यक्तिगत डेटा या डिजिटल रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को जांच जारी रहने के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका और 18 साल से कम आयु के सभी हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों और आपराधिक पृष्ठभूमि न रखने वालों को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह सुरक्षा असामाजिक तत्वों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर लागू नहीं होगी।

समान रूप से जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश छात्र प्रदर्शनों के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित कई याचिकाओं पर आया है। इनमें दिल्ली में संसद मार्च और उसके बाद कई राज्यों में हुए प्रदर्शन शामिल हैं। सुनवाई के दौरान बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। साथ ही यह भी माना कि दोनों पक्षों की ओर से की गई हिंसा की समान रूप से जांच होनी चाहिए।

जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं… मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह अपनी मांगें उठा रहे छात्रों का पूरी तरह से शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन था। संविधान के तहत इस तरह का विरोध-प्रदर्शन जायज है और इसे सुरक्षा प्राप्त है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में अक्सर खास एजेंडे वाले बिन बुलाए मेहमान घुस आते हैं और बाद में वे सह-मेजबान बन जाते हैं। बेंच ने पूछा कि इस सबकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनसे कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता शैलेश मणि त्रिपाठी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कई आरोपों का जिक्र किया। इनमें पैलेट गन की चोटों से हमेशा के लिए आंखों की रोशनी चले जाने से लेकर इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट, पत्रकारों पर हमले और कथित तौर पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा की गई हिंसा शामिल थी। उनकी दलीलों के बाद अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील एएम सिंघवी, श्याम दीवान, शोएब आलम, शादान फरासत, प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर ने भी अपनी बात रखी।

हाई-पावर जांच कमेटी बनाने पर विचार बेंच ने कहा कि बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन होने पर तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम एक स्थायी व्यवस्था की जरूरत हो सकती है। शायद हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है ताकि जब भी कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो तो उस व्यवस्था को तुरंत लागू किया जा सके। बेंच ने कहा कि वह एक ऐसी हाई-पावर जांच कमेटी बनाने पर विचार कर रही है जो दिल्ली से बाहर हुई घटनाओं की भी जांच कर सके।

पुलिस का मनोबल कम नहीं किया जाना चाहिए केंद्र और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को स्वतंत्र जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के साथ गलत हुआ है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। साथ ही जोर दिया कि 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और पुलिस बल का मनोबल कम नहीं किया जाना चाहिए।