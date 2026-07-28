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पेलेट गन पर रोक की गुहार, CJI की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई; क्या आरोप?

By Krishna Bihari Singh
भाषा, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट पूर्व IPC यशोवर्धन आजाद और अन्य की याचिकाओं पर 3 अगस्त को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में भीड़ हटाने के लिए पेलेट गन या 'पंप एक्शन राइफल' के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

Supreme Court on CJP Protest
सुप्रीम कोर्ट से प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर पेलेट गन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने की गुहार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट से प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितिर-बितिर करने के लिए पेलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी और दो अन्य लोगों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने की सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है। याचिकाओं में यह भी दावा किया गया है कि CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन से दागे गए छर्रों से याचिकाकर्ता घायल हुए थे।

इन्होंने दाखिल की है याचिका

सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर विरोध-प्रदर्शनों से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ तीन अगस्त को सुनवाई करेगी। अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के माध्यम से पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद, प्रशांत कुमार और शेख इरशाद मंसूरी की ओर से याचिका दाखिल की गई है।

पेलेट लगने के आरोप

याचिका में एजेंसियों की ओर से भीड़ को तितर-बितर करने के लिए 'पंप एक्शन राइफल' अथवा 'प्रोजेक्टाइल एक्शन गन' (पीएजी) से दागे जाने वाले पेलेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि 25 साल के कलाकार प्रशांत कुमार 20 जुलाई को प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। प्रशांत कुमार की ओर से किसी प्रकार के उकसावे या आक्रामकता के बिना भी आरएएफ की गोलीबारी में 'पेलेट' लगने से वह घायल हो गए।

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पुलिस और RAF पर आरोप

याचिका के मुताबिक, 26 वर्षीय शेख इरशाद मंसूरी 20 जुलाई को ही पासपोर्ट और वीजा संबंधी कार्य से कनॉट प्लेस क्षेत्र में मौजूद थे। उनका भी दावा है कि किसी उकसावे के बिना आरएएफ की गोलीबारी में उन्हें 'पेलेट' (छर्रे) लगे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने खुद देखा कि उस दिन शाम करीब 4 से साढ़े 4 बजे के बीच पुलिस और RAF ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को धकेलते हुए कनॉट प्लेस के इनर सर्किल की ओर ले गए।

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भोजन उपलब्ध कराने वाले जुनैद के क्या आरोप?

सुप्रीम कोर्ट ने जुनैद मलिक की याचिका पर भी सुनवाई करने पर सहमति जताई। जुनैद मलिक का कहना है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भोजन उपलब्ध कराया था। उन्होंने खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने, धमकी देने और बलपूर्वक कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया है। जुनैद का आरोप है कि उनको 24 जुलाई की आधी रात को आरएमएल अस्पताल से लौटते समय दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था।

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जुनैद की ओर से प्रशांत भूषण ने रखीं दलीलें

जुनैद का दावा है कि उसे 5 से 6 घंटे तक पुलिस के एक वाहन में बंद रखा गया जहां उन्हें धमकाया गया और उनसे पूछताछ की गई। जुनैद का आरोप है कि उनका मोबाइल फोन जबरन खुलवाकर उसकी तलाशी ली गई। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए धन के स्रोत और फंडिंग के बारे में उनसे पूछताछ की। जुनैद मलिक की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने दलीलें रखीं। प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके मुवक्किल को आंखों पर पट्टी बांधकर मसूरी ले जाया गया।

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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