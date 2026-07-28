पेलेट गन पर रोक की गुहार, CJI की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई; क्या आरोप?
सुप्रीम कोर्ट पूर्व IPC यशोवर्धन आजाद और अन्य की याचिकाओं पर 3 अगस्त को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में भीड़ हटाने के लिए पेलेट गन या 'पंप एक्शन राइफल' के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट से प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितिर-बितिर करने के लिए पेलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी और दो अन्य लोगों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने की सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है। याचिकाओं में यह भी दावा किया गया है कि CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन से दागे गए छर्रों से याचिकाकर्ता घायल हुए थे।
इन्होंने दाखिल की है याचिका
सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर विरोध-प्रदर्शनों से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ तीन अगस्त को सुनवाई करेगी। अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के माध्यम से पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद, प्रशांत कुमार और शेख इरशाद मंसूरी की ओर से याचिका दाखिल की गई है।
पेलेट लगने के आरोप
याचिका में एजेंसियों की ओर से भीड़ को तितर-बितर करने के लिए 'पंप एक्शन राइफल' अथवा 'प्रोजेक्टाइल एक्शन गन' (पीएजी) से दागे जाने वाले पेलेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि 25 साल के कलाकार प्रशांत कुमार 20 जुलाई को प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। प्रशांत कुमार की ओर से किसी प्रकार के उकसावे या आक्रामकता के बिना भी आरएएफ की गोलीबारी में 'पेलेट' लगने से वह घायल हो गए।
पुलिस और RAF पर आरोप
याचिका के मुताबिक, 26 वर्षीय शेख इरशाद मंसूरी 20 जुलाई को ही पासपोर्ट और वीजा संबंधी कार्य से कनॉट प्लेस क्षेत्र में मौजूद थे। उनका भी दावा है कि किसी उकसावे के बिना आरएएफ की गोलीबारी में उन्हें 'पेलेट' (छर्रे) लगे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने खुद देखा कि उस दिन शाम करीब 4 से साढ़े 4 बजे के बीच पुलिस और RAF ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को धकेलते हुए कनॉट प्लेस के इनर सर्किल की ओर ले गए।
भोजन उपलब्ध कराने वाले जुनैद के क्या आरोप?
सुप्रीम कोर्ट ने जुनैद मलिक की याचिका पर भी सुनवाई करने पर सहमति जताई। जुनैद मलिक का कहना है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भोजन उपलब्ध कराया था। उन्होंने खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने, धमकी देने और बलपूर्वक कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया है। जुनैद का आरोप है कि उनको 24 जुलाई की आधी रात को आरएमएल अस्पताल से लौटते समय दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था।
जुनैद की ओर से प्रशांत भूषण ने रखीं दलीलें
जुनैद का दावा है कि उसे 5 से 6 घंटे तक पुलिस के एक वाहन में बंद रखा गया जहां उन्हें धमकाया गया और उनसे पूछताछ की गई। जुनैद का आरोप है कि उनका मोबाइल फोन जबरन खुलवाकर उसकी तलाशी ली गई। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए धन के स्रोत और फंडिंग के बारे में उनसे पूछताछ की। जुनैद मलिक की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने दलीलें रखीं। प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके मुवक्किल को आंखों पर पट्टी बांधकर मसूरी ले जाया गया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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