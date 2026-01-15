13 साल से कोमा में हरीश राणा, क्या मां-बाप की गुहार पर मिलेगी इच्छामृत्यु, SC आज सुनाएगा फैसला

संक्षेप: दिल्ली के रहने वाले 32 साल के हरीश राणा पिछले 13 साल से एक ऐसी स्थितिमें हैं, जहां उनका शरीर तो जीवित है लेकिन होश बिल्कुल नहीं है। पिछले 13 सालों से 'कोमा' जैसी स्थिति में रह रहे 32 साल हरीश राणा के मामले में आज, 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम फैसला देने वाला है।

दिल्ली के रहने वाले 32 साल के हरीश राणा पिछले 13 साल से एक ऐसी स्थितिमें हैं, जहां उनका शरीर तो जीवित है लेकिन होश बिल्कुल नहीं है। पिछले 13 सालों से 'कोमा' जैसी स्थिति में रह रहे 32 साल हरीश राणा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला देने वाला है। हरीश के माता-पिता की ने अपने बेटे को दर्द से राहत देने के लिए लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत मांगी थी।

साल 2013 में रक्षाबंधन के दिन, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हरीश एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिर गए थे। इस हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद से वे न तो हिल सकते हैं और न ही किसी बात का जवाब दे सकते हैं। वे केवल मेडिकल ट्यूबों के जरिए सांस ले पा रहे हैं और जहां से उन्हें खाना मिल रहा है।

हरीश के माता-पिता के लिए यह सफर बहुत दर्दनाक रहा है। बेटे के इलाज के लिए उन्होंने अपना दिल्ली वाला घर तक बेच दिया और गाजियाबाद शिफ्ट हो गए। सालों तक एम्स के चक्कर काटने और कोई सुधार न देखने के बाद, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनके बेटे को 'पैसिव यूथेनेशिया' (निष्क्रिय इकी अनुमति दी जाए, ताकि उसे इस दर्द से मुक्ति मिल सके और वह गरिमा के साथ अपनी अंतिम सांस ले सके।

हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका इससे पहले 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहकर खारिज कर दी थी कि भोजन की नली हटाना 'एक्टिव यूथेनेशिया' की श्रेणी में आ सकता है, जो भारत में अवैध है। हालांकि, दिसंबर 2025 में परिवार ने दोबारा अपील की और बताया कि हरीश की हालत अब पहले से भी बदतर हो गई है।