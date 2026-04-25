4 साल की बच्ची से रेप और मर्डर मामले में SC सख्त, DGP से कहा- महिला अफसरों की SIT बनाएं
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी के पुलिस महानिदेशक को महत्वपूर्ण निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि गाजियाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में महिलाओं की सदस्यता वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए। इसकी कमान पुलिस आयुक्त या महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को देने को कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी के पुलिस महानिदेशक को महत्वपूर्ण निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि गाजियाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में महिलाओं की सदस्यता वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए। इसकी कमान पुलिस आयुक्त या महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को देने के साथ शनिवार सुबह 11 बजे तक नोटिफिकेशन जारी करने को कहा गया है।
लहूलुहान मिली थी 4 साल की बच्ची
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार, 16 मार्च को गाजियाबाद में मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति की चार साल की बच्ची को पड़ोसी चॉकलेट के बहाने ले गया था। पिता ने से लहूलुहान हालत में बेहोश पाया। बाद में बच्ची की गाजियाबाद जिला अस्पताल में मौत हो गई। बच्ची के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अदालत की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की थी। याचिका में पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं होने, सुरक्षा पर खतरा होने और निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने की आशंका जताई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि इस मामले की जांच के लिए एक ऐसी एसआईटी बनाई जाए, जिसमें सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी हों। अदालत ने यह भी कहा कि जांच दल की कमान जिस महिला अधिकारी को दी जाए, उनका मूल निवास उत्तर प्रदेश नहीं होना चाहिए।
नोटिफिकेशन जारी करने को कहा
एसआईटी में महिला पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस निरीक्षक को शामिल करने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा है कि डीजीपी इस संबंध में नोटिफिकेशन शुक्रवार को ही या शनिवार की सुबह 11 बजे से पहले जारी करें।
अस्पतालों की भूमिका की भी जांच होगी
शीर्ष अदालत ने इस पहलू पर भी चिंता जताई कि पीड़िता गंभीर घायल हालत में मिली, तो वह जीवित थी। इसके बाद कथित तौर पर दो निजी अस्पतालों ने बच्ची के इलाज से मना कर दिया। बाद में जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अदालत ने निर्देश दिया है कि एसआईटी दोनों अस्पतालों की भूमिका की भी जांच करेगी।
पुलिस पर भी सवाल
अदालत ने 10 अप्रैल को गाजियाबाद पुलिस पर भी सवाल उठाया था। प्राथमिकी दर्ज करने और घटना की जांच में पुलिस की ‘हिचकिचाहट’ को संवेदनहीन करार दिया। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह गाजियाबाद पुलिस की ओर से दायर आरोपपत्र के आधार पर मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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