दिल्ली के 10 लाख आवारा कुत्ते कहां रहेंगे; SC के आदेश पर MCD बना रहा ये खास प्लान

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपना आदेश सुना दिया। दिल्ली में अब 8 हफ्तों के भीतर सभी स्ट्रे डॉग्स को हटाना होगा और उन्हें शेल्टर होम्स में डालना होगा। कोर्ट ने यह भी आगाह किया है कि कोर्ट के बताए आदेश के बाद होने वाली प्रक्रिया में बाधा बनने वाले पर कार्रवाई भी होगी। इसके बाद पशु प्रेमी खिलाफ हो गए हैं। इस आदेश को चैलेंज देने की भी बात कही जा रही है। इस बीच, दिल्ली का नगर निगम शीर्ष अदालत के आदेश के बाद कुत्तों के शेल्टर होम्स पर माथापच्ची करने में जुट गया है। दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि उनका शुरुआती ध्यान उन खाली पड़ी निगम की संपत्तियों की पहचान करने पर होगा,जिन्हें कुत्तों के शेल्टर में बदला जा सके। इसके अलावा,उन हमलावर आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा जिनके खिलाफ कई शिकायतें हैं और कुत्तों से जुड़ी शिकायतों के लिए एक खास हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।

कोर्ट के आदेश के बाद बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कुछ ही घंटों बाद त्तों से जुड़े मामलों पर MCD की उप-समिति और पशु चिकित्सा विभाग की एक ज़रूरी बैठक बुलाई गई, जिसमें इन कदमों पर चर्चा हुई। MCD की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा,जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की,ने बताया कि नगर निगम ने आदेश का पालन करने के लिए अपने संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की।

शर्मा ने कहा,“हमने अनुभवी संस्थाओं और अलग-अलग गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की मदद से कुत्तों के शेल्टर केंद्र बनाने के लिए सही जगहों की पहचान करने का निर्देश दिया है,ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहाँ सभी ज़रूरी सुविधाएं मौजूद हों। नगर निगम एक खास हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगा,जिस पर नागरिक आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायतें और जानकारी दर्ज करा सकेंगे।”

कुत्तों के लिए जगह कहां से लाएंगे? यूं तो ल्ली में अभी कोई स्थायी डॉग शेल्टर नहीं है। इसके बजाय यहां 20 अस्थायी केंद्र चल रहे हैं,जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से नसबंदी के लिए होता है और जहां हर महीने करीब 10,000 कुत्तों को रखा जाता है। मौजूदा नियमों के हिसाब से नसबंदी के बाद कुत्तों को 5 से 10 दिनों तक निगरानी में रखने के बाद वापस छोड़ दिया जाता है,लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से यह व्यवस्था बदल जाएगी,क्योंकि अब कुत्तों को स्थायी रूप से रखना जरूरी होगा। यह साफ नहीं है कि दिल्ली की MCD और NDMC, राजधानी के अनुमानित 10 लाख आवारा कुत्तों के लिए जगह कहां से लाएंगी।

सोमवार की बैठक में शामिल स्थायी समिति के सदस्यों ने बताया कि समिति ने तय किया है कि MCD के हर ज़ोन में कम से कम एक शेल्टर होगा। इन शेल्टरों में पकड़े गए कुत्तों को सुरक्षित और इंसानियत के साथ रखा जाएगा। शर्मा ने कहा, “हमारा मकसद सिर्फ इनकी संख्या को काबू करना नहीं, बल्कि जानवरों के कल्याण और लोगों के स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना भी है।”

समिति ने कर्मचारियों,जगह और पैसों की कमी की बात भी मानी। शर्मा ने कहा,"हम दिल्ली सरकार से मदद मांगेंगे। पशु चिकित्सा विभाग को दो दिन के भीतर अपनी कमियों और जरूरतों की जानकारी देने को कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस के बाद काम की गति बढ़ेगी।" समिति के सदस्य और केशवपुरम के अध्यक्ष,योगेश वर्मा ने बताया कि अभियान के पहले चरण में उन हमलावर और खूंखार कुत्तों को पकड़ा जाएगा जिनके काटने की कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा,"हमने विभाग से कहा है कि हर जोन में ऐसे कम से कम 1,000 कुत्तों की लिस्ट बनाई जाए। चूंकि कुत्तों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है,इसलिए हमें सोच-समझकर काम करना होगा।"

काम मुश्किल लेकिन करना तो होगा योगेश वर्मा ने आगे कहा कि बंद पड़े सामुदायिक केंद्रों,दिल्ली सरकार की 77 पशु चिकित्सा सुविधाओं और खाली पड़ी निगम की संपत्तियों को शेल्टर में बदलने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा,"हर कुत्ते के लिए कम से कम जगह होनी चाहिए। लेकिन रिहायशी इलाकों में ऐसी जगहों का इस्तेमाल करने से शोर की दिक्कत हो सकती है,इसलिए जगहों का चुनाव बहुत सावधानी से करना होगा।"

अभी 20 नसबंदी केंद्र कुत्तों को अस्थायी रूप से रखे हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद,MCD ने निर्देश दिया है कि इनमें से किसी भी कुत्ते को छोड़ा नहीं जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा तैयारियों के दौरान लाल किला,राजघाट और दूसरे VIP इलाकों से पकड़े गए कुत्तों को भी शेल्टर में ही रखा जाएगा। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि भले ही यह काम बहुत मुश्किल हो,फिर भी निगम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई आठ हफ्ते की समय-सीमा का पूरी तरह से पालन करना होगा।

एक MCD अधिकारी ने इस आदेश के बाद इसके आठ हफ्तों में पूरा होने की संभावना नहीं है। अधिकारी ने कहा,“दिल्ली में कोई स्थायी डॉग शेल्टर नहीं है और 20 नसबंदी केंद्रों में केवल 4,000 कुत्तों को ही रखा जा सकता है। तेहखंड में 1,000 वर्ग गज की एक जगह है,जहां शेल्टर बनाया जाएगा,लेकिन इसमें कम से कम एक साल लग सकता है। हमें और ज़्यादा कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ियों,संसाधनों और पैसों की जरूरत होगी,जिसके लिए दिल्ली सरकार को मदद देनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग की 77 पशु चिकित्सा इकाइयों को भी इस काम में शामिल करना होगा। सबसे बढ़कर,ऐसे अभियान के लिए गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और जानवरों को खाना खिलाने वालों की मदद की ज़रूरत होगी।”