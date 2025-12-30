अरावली को पूरी तरह संरक्षित करने की जरूरत.. कोर्ट के आदेश पर बोले पर्यावरणविद्
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में अपने पुराने आदेश पर रोक लगा दी है, जिसका पर्यावरणविदों ने स्वागत करते हुए कहा है कि दिल्ली-एनसीआर की स्वच्छ हवा और जल स्तर बचाने के लिए अरावली का पूर्ण संरक्षण जरूरी है।
अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अपने ही 20 नवंबर के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। अब 21 जनवरी 2026 को मामले में सुनवाई होगी। इसका पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि अरावली को परिभाषित करने की बजाय पूरी तरह संरक्षित करने की जरूरत है।
गुरुग्राम और फरीदाबाद के कंक्रीट के जंगलों के बीच सांस ले रहे करोड़ों लोगों का मानना है कि अरावली बचेगी तभी दिल्ली-एनसीआर को भविष्य में स्वच्छ हवा मिल सकेगी। पर्यावरणविद् नीलम आलूवालिया ने कहा कि जांच प्रक्रिया केवल सरकार और अदालत तक सीमित न रहे। जब तक यह अध्ययन पूरा नहीं होता, तब तक हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में लाइसेंस प्राप्त और अवैध, दोनों तरह के खनन पर पूर्ण रोक लगे।
क्या कह रहे एक्सपर्ट्स?
वहीं, पर्यावरणविद् सुनील हरसाना ने कहा कि अरावली केवल पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि यह दिल्ली-एनसीआर के लिए एक नेचुरल फिल्टर है। पर्यावरणविद् वैशाली राणा ने कहा कि ये पहाड़ हमारे बुजुर्गों की अमानत हैं और हमारे बच्चों का भविष्य हैं। सेव अरावली ट्रस्ट के राजू रावत ने कहा कि केवल ऊंचाई के आधार पर अरावली को सीमित करना वैज्ञानिक और पारिस्थितिक दृष्टि से गलत है। वहीं,पर्यावरणविद् जगदीश चौधरी का कहना है कि अरावली को विरासत घोषित कर देना चाहिए। इसमें मानव हस्तक्षेप पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए।
पहाड़ियों के टूटने से खतरा और बढ़ेगा
पर्यावरणविदों की मानें तो अरावली नेचुरल वॉटर रिचार्ज का सबसे बड़ा केंद्र है। इसकी चट्टानें बारिश के पानी को सोखकर भूजल स्तर बनाए रखती हैं। यदि पहाड़ियां टूटतीं, तो तेंदुओं और अन्य जानवरों का आबादी वाले क्षेत्रों में आने का खतरा और बढ़ जाएगा।
न्यायिक हस्तक्षेप को जरूरी बताया
पर्यावरणविद् भावरीन कंधारी ने कहा कि अरावली में जिस तरह से खनन हो रहा है, वह प्रशासनिक और शासन की विफलता है। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक हस्तक्षेप बेहद जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पर रोक लगाना एक स्वागतयोग्य कदम है।