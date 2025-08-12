अब तक क्या किया, रिपोर्ट दो...दिल्ली में बच्चों की तस्करी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ती बच्चा तस्करी पर चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। अंतरराज्यीय गिरोहों पर नकेल कसने और जमानत आदेशों की जांच के आदेश भी दिए।

दिल्ली में बच्चा तस्करी की घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही इस पर सख्त कदम उठाने पड़े। सोमवार को कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया, जिसमें इस अपराध को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा हो। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने इस समस्या की गहराई पर चिंता जताई और कहा कि अंतरराज्यीय गिरोह दिल्ली से बाहर तक अपना जाल फैला रहे हैं। कोर्ट ने सख्ती से कहा, 'हमें पता चलना चाहिए कि सरकार ने इस अपराध को काबू में करने के लिए क्या-क्या किया है।'

गैंग की साजिश के सामने पुलिस की जांच कमजोर कोर्ट ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया और सीनियर एडवोकेट अपर्णा भट की मदद से सुनवाई की। उन्होंने दिल्ली में बच्चा तस्करी के दो आरोपियों को मिली जमानत के आदेशों की कॉपी मांगी। बेंच ने स्पष्ट किया, 'हमें जांच की मौजूदा स्थिति जाननी है। हमें बताया गया है कि दो आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं, हम इन आदेशों की जांच करेंगे।

'पूजा' गैंग का पीछा और गुमशुदा बच्चे यह सुनवाई अप्रैल 21 के उस आदेश की अगली कड़ी है, जिसमें पुलिस को 'पूजा' नाम की गैंग लीडर की तलाश तेज करने और तीन बेचे गए शिशुओं को बरामद करने का निर्देश दिया गया था। उस वक्त द्वारका स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विश्वेंद्र चौधरी ने कोर्ट को बताया कि गुमशुदा बच्चों के माता-पिता खुद ही उन्हें बेचने में शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने इसे जांच टीम के लिए 'बड़ी चुनौती' बताते हुए कहा कि बच्चा तस्करी की स्थिति 'बद से बदतर' होती जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की 30 जुलाई की रिपोर्ट ने भी खुलासा किया था कि कैसे गांवों और आदिवासी इलाकों से गरीब परिवारों के बच्चे दिल्ली के अमीरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। एक गहरा नेक्सस जो चुपके से काम कर रहा है।

अस्पतालों की जिम्मेदारी और सख्त गाइडलाइंस यह पूरा मामला अप्रैल 15 के एक ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों से नवजातों की तस्करी पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई छह महीने में पूरी करने 13 आरोपियों की जमानत रद्द करने और तस्करी वाले अस्पतालों के लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ-साफ कहा, "जब कोई महिला बच्चे को जन्म देने अस्पताल आती है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नवजात की हर तरह से सुरक्षा करे।

कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की 'लापरवाही भरे' रवैये की आलोचना की, जहां गंभीर अपराध के बावजूद आरोपियों को जमानत दे दी गई। बेंच ने जोर दिया कि ऐसे अपराधियों की आजादी 'पूर्ण नहीं' हो सकती, समाज की सुरक्षा पहले आती है। साथ ही, सभी हाईकोर्ट को बच्चा तस्करी के लंबित मामलों का डेटा इकट्ठा करने और ट्रायल कोर्ट्स को छह महीने में निपटाने का निर्देश दिया गया। राज्यों को 2023 की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्टडी पर अमल करने को कहा, जिसमें हर गुमशुदा बच्चे के मामले को तस्करी का शक मानने की सिफारिश है, जब तक विपरीत साबित न हो।