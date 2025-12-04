Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSupreme Court Slams 16 Year Delay In Acid Attack Case
अगर राष्ट्रीय राजधानी इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती तो...; किस अपील पर भड़क उठा SC

अगर राष्ट्रीय राजधानी इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती तो...; किस अपील पर भड़क उठा SC

संक्षेप:

एसिड अटैक एक पीड़िता की हृदय विदारक अपील से सुप्रीम कोर्ट आश्चर्य और आक्रोश से भर गया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली की अदालत से मांग की कि वह इस मामले की रोजाना सुनवाई करे। पीठ ने देरी से हो रही सुनवाई को शर्मनाक और व्यवस्था का मजाक बताया।

Thu, 4 Dec 2025 01:55 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

एसिड अटैक पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि उस पर हुए बर्बर हमले के 16 साल बाद भी उसे न्याय नहीं मिला है। साथ ही उसने वैसी अन्य महिलाओं की मदद करने की भी अपील की, जिन्हें एसिड पीने के लिए मजबूर किया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली की अदालत से मांग की कि वह उनके मामले की सुनवाई रोजाना करे। पीठ ने देरी से हो रही सुनवाई को शर्मनाक और व्यवस्था का मजाक बताया। पीठ ने कहा कि एसिड हमलों के दोषियों को कानून प्रवर्तन प्रणाली से कोई सहानुभूति नहीं मिल सकती।

याचिकाकर्ता ने कहा कि एसिड पीने के लिए मजबूर महिलाओं को मौजूदा कानूनों के तहत समान सुरक्षा नहीं दी जाती है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि यह अपराध 2009 का है और अभी तक मुकदमा पूरा नहीं हुआ है! अगर राष्ट्रीय राजधानी इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती, तो इससे कौन निपटेगा? पीठ ने कहा कि यह व्यवस्था के लिए शर्म की बात है।

अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली की तेजाब हमले की पीड़िता का न्यायिक व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया था, जब तक कि एक जज ने उसके मामले की सुनवाई शुरू नहीं की। मामले की सुनवाई शुरू होने पर उसने उन अन्य महिलाओं के लिए भी आवाज उठाई, जिन्होंने इसी तरह के भयानक और अमानवीय हमलों का सामना किया था।

याचिकाकर्ता ने कहा, "मुझ पर तेजाब फेंका गया। मैं तो कानून के दायरे में हूं, लेकिन कई और लोगों को तेजाब पीने के लिए मजबूर किया जाता है और वे कानून के दायरे में नहीं हैं।" उन्होंने उन घटनाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि जहां अगर महिलाएं मरती नहीं हैं तो उन्हें गंभीर समस्याएं और शारीरिक विकलांगताएं झेलनी पड़ती हैं। यहां तक कि वे चलने या खाने में भी असमर्थ हो जाती हैं।

कोर्ट ने सरकार को एक नोटिस जारी किया है। इसमें ऐसे मामलों को खास तौर पर चिकित्सा देखभाल और मुआवजे के संबंध में मौजूदा कानून के दायरे में लाने के लिए एक अध्यादेश लाने पर विचार करने को कहा है। साथ ही सभी निचली अदालतों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में चल रहे तेजाब हमलों के मुकदमों के आंकड़े जमा करने का निर्देश दिया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।