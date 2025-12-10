Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newssupreme court set deadline for sit to probe compensation payments for land in noida
नोएडा जमीन मुआवजा मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की डेड लाइन, SIT को आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोएडा जमीन अधिग्रहण मुआवजा मामले की जांच के लिए एसआईटी को दो महीने में छानबीन पूरा करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ कर दिया कि इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है। 

Dec 10, 2025 09:34 pm ISTKrishna Bihari Singh एएनआई, नई दिल्ली
नोएडा में जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजा देने में कथित अनियमितता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को दो महीने में छानबीन पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि नोएडा के अधिकारियों की मिलीभगत और साजिश से ज्यादा मुआवजा देने के मामले में SIT को बीते 10 से 15 वर्षों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) और अन्य लोगों की जांच करनी चाहिए।

चीफ जस्टिस, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की छानबीन कर रही एसआईटी की भूमिका को लेकर साफ कर दिया कि इस डेड लाइन के भीतर हर हाल में जांच पूरी करनी होगी। इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा अदालत ने एसआई से प्राधिकरण के 10 से 15 साल पहले प्राधिकरण में तैनात सीईओ, अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिन किसानों को ज्यादा पेमेंट किया गया है उन्हें सजा नहीं दी जाएगी। उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती वाली कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। सनद रहे पहले भी अलग-अलग सुनवाइयों पर अदालत साफ कर चुकी है कि यह जांच किसानों को परेशान करने के लिए नहीं है। यह जांच ज्यादा पेमेंट करने में अधिकारियों की मिलीभगत के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने SIT की मांग पर भी गौर किया जिसमें जांच के लिए तीन महीने की मोहलत मांगी गई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
