नोएडा जमीन मुआवजा मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की डेड लाइन, SIT को आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोएडा जमीन अधिग्रहण मुआवजा मामले की जांच के लिए एसआईटी को दो महीने में छानबीन पूरा करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ कर दिया कि इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है।
नोएडा में जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजा देने में कथित अनियमितता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को दो महीने में छानबीन पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि नोएडा के अधिकारियों की मिलीभगत और साजिश से ज्यादा मुआवजा देने के मामले में SIT को बीते 10 से 15 वर्षों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) और अन्य लोगों की जांच करनी चाहिए।
चीफ जस्टिस, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की छानबीन कर रही एसआईटी की भूमिका को लेकर साफ कर दिया कि इस डेड लाइन के भीतर हर हाल में जांच पूरी करनी होगी। इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा अदालत ने एसआई से प्राधिकरण के 10 से 15 साल पहले प्राधिकरण में तैनात सीईओ, अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिन किसानों को ज्यादा पेमेंट किया गया है उन्हें सजा नहीं दी जाएगी। उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती वाली कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। सनद रहे पहले भी अलग-अलग सुनवाइयों पर अदालत साफ कर चुकी है कि यह जांच किसानों को परेशान करने के लिए नहीं है। यह जांच ज्यादा पेमेंट करने में अधिकारियों की मिलीभगत के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने SIT की मांग पर भी गौर किया जिसमें जांच के लिए तीन महीने की मोहलत मांगी गई है।
खबर अपडेट हो रही है।