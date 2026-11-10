वाहनों के पलूशन पर क्या कदम उठाए? 4 राज्यों से 2 हफ्ते में CJI ने मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वाहनों से बढ़ रहे पलूशन पर चिंता जताते हुए दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकारों से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वाहनों से बढ़ते वायु प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए तुरंत सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च अदालत ने यह भी पूछा है कि वाहनों से बढ़ रहे पलूशन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने वाले हैं? CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकारों सहित संबंधित अधिकारियों से दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। राज्यों को पुरानी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक, पीयूसी जांच, चालान कार्रवाई, आपनी तालमेल और आगे समय-सीमा पर भी अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
उठाए गए कदमों के बारे में बताएं
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि वाहनों से होने वाले पलूशन में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों के साथ ही दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में पुरानी गाड़ियों के दाखिल होने और उनके परिवहन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दें।
वाहनों से होने वाले पलूशन को कम करने क्या कर रहे?
सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों, एमसीडी और दिल्ली पुलिस को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस जवाब में अब दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों, एमसीडी और दिल्ली पुलिस को बताना होगा कि वाहनों से होने वाले पलूशन को कम करने और दिल्ली-NCR में बढ़ते पलूशन में गाड़ियों के योगदान को घटाने के लिए आगे कौन से छोटी अवधि वाले और कौन से लंबे समय तक (long-term) लागू किए जाने वाले कदम लागू किए जाने की योजना है।
मानकों को पूरा नहीं करने वाली गाड़ियों के लिए क्या कदम?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों, एमसीडी और दिल्ली पुलिस से उन उपायों के बारे में भी जानना चाहा है जिनके जरिए तय मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों की पहचान की जाती है, उन पर नजर रखी जाती है और उन्हें कंट्रोल किया जाता है। इन उपायों में 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' यानी पीयूसी सर्टिफिकेट के नियमों को सख्ती से लागू करना भी शामिल है। अदालत ने मौजूदा नियमों और लागू करने के तरीकों के बारे में जानकारी मांगी है।
अब तक के कदमों के बारे में भी मांगी जानकारी
सर्वोच्च ने उन कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी है जो NCR में पुरानी, मियाद पूरी कर चुकीं या नियमों का पालन नहीं करने वाली गाड़ियों के प्रवेश और संचालन को रोकने के लिए उठाए गए हैं। बता दें कि उक्त नियम दिल्ली-NCR में पड़ोसी राज्यों के कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल वाहनों के दाखिल होने और आवाजाही को कंट्रोल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आदेश 6 नवंबर को एनसीआर में पलूशन को कम करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया।
वाहनों से होने वाले पलूशन में बढ़ोतरी
सर्वोच्च अदालत ने गौर किया कि पेश किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। हालांकि इन्हीं आंकड़ों से एक गंभीर चिंता भी सामने आती है कि वाहनों से होने वाले पलूशन में बढ़ोतरी हुई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में यूपी, हरियाणा और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों का भारी दबाव रहता है। हालात तब और बिगड़ने लगते हैं जब क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल वाहन दाखिल होते हैं। इससे वाहनों का पलूशन बढ़ जाता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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